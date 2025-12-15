Joaquín Levinton fue dado de alta tras el infarto que sufrió

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
15 de Diciembre de 2025
El cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue dado de alta médica este lunes y se encuentra recuperándose en su domicilio tras haber sufrido un infarto.

Tras permanecer internado poco más de tres días debido a un infarto agudo de miocardio, el músico Joaquín Levinton fue dado de alta. El líder de Turf había sido intervenido exitosamente para la colocación de un stent.

 

El cantante confirmó su buen estado de salud respondiendo a los mensajes del programa Olga: "Estoy perfecto", aseguró, confirmando que ya se encuentra recuperándose en su hogar.

 

“Estoy en mi casa, me dieron el alta, tuve un infarto, tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho y no podía respirar. Me ayudó un mozo del Timón que le agradezco un montón y después llegó el SAME rapidísimo que me llevó al Hospital Fernández les agradezco con todo el corazón lo genial que me atendieron. Y al poco tiempo yo ya estaba en una sala bien y recuperándome para ya estar hoy en mi casa”, relató Levinton en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Asimismo, llevó tranquilad a sus fans y dijo que prevé volver a los escenarios en un mes. “Un beso enorme para ustedes”, se despidió en el cierre.

 

El infarto en un bar de Palermo

Levinton se acercó el viernes en el restaurante El Timón (Avenida Dorrego 1679) alrededor de las 00.42 para pedir ayuda porque sentía un malestar físico. Uno de los mozos llamó al 107 y personal del SAME lo asistió en el lugar y lo trasladó al Hospital Fernández.

 

En el hospital, tras ser asistido en el shock room y en el sector de hemodinamia donde le destaparon una arteria, fue sometido a una intervención quirúrgica, en la que le colocaron un stent.

Temas:

Joaquín Levinton Alta infarto
