Espectáculos Líder de grupo Turf

Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar y fue internado

El cantante de Turf fue trasladado de urgencia luego de descompensarse mientras se encontraba en un bar. Presentó fuertes dolores en el pecho y permanece internado en terapia intensiva, donde evalúan la evolución de su estado de salud.

12 de Diciembre de 2025
Joaquín Levinton
Joaquín Levinton

Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el hospital Fernández luego de haberse descompensado en un bar del barrio porteño de Palermo. El cantante de la banda Turf estaba en un bar ubicado sobre la calle Dorrego al 1697, cuando sufrió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó.

 

Las personas que estaban junto al artista de 50 años llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de emergencia.

Un primer parte policial indicó que el artista sufrió un "principio de infarto" a las 0.42 de la madrugada de este viernes.

Joaqu&iacute;n Levinton
Joaquín Levinton

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que Levinton "sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show".

“Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", explicó.

 

Crescenti advirtió que desde el SAME están en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para conocer un parte médico con la evolución de la salud de Levinton.

“El parte médico en este momento es que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que sea un infarto, vamos a esperar los estudios”, agregó.

El titular del SAME informó que el cantante está internado en terapia intensiva, donde le realizarán distintos estudios para evaluar su cuadro de salud.

 

En ese sentido, destacó: “La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”.

 

Unas horas antes del episodio, el cantante mostró a través de sus historias de Instagram una imagen de uno de sus libros publicados.

 

"Se vienen cositas", escribió el líder de Turf en una imagen que fue publicada durante la tarde de este jueves. (Todo Noticias)

Joaquín Levinton Turf
