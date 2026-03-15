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Tras "una larga y valiente batalla", falleció Phil Campbell: histórico guitarrista de Motörhead

El músico Phil Campbell, reconocido por su trabajo durante más de tres décadas en Motörhead, murió a los 64 años tras permanecer internado en terapia intensiva luego de una operación compleja.

15 de Marzo de 2026
Falleció a los 64 años, tras permanecer en terapia intensiva.
Falleció a los 64 años, tras permanecer en terapia intensiva.

El músico Phil Campbell, reconocido por su trabajo durante más de tres décadas en Motörhead, murió a los 64 años tras permanecer internado en terapia intensiva luego de una operación compleja.

Phil Campbell, guitarrista conocido por su participación en la banda de rock Motörhead, falleció a los 64 años, informó su familia a través de su cuenta de Instagram el sábado 14 de marzo.

 

La familia comunicó que Campbell murió tras una larga estadía en la sala de cuidados intensivos luego de someterse a un procedimiento complejo.

 

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien falleció en paz la noche pasada después de una larga y valiente batalla en cuidados intensivos tras una operación mayor y compleja”, indicaron. La familia solicitó respeto por su privacidad durante este momento.

 

El comunicado también destacó otros aspectos de la vida del músico, pues aseguraron que “fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y amoroso, conocido cariñosamente como ‘Bampi’”.

 

Un referente del heavy metal

“Fue profundamente querido por todos los que lo conocieron y será extrañado enormemente. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre”, señalaron.

Phil Campbell comenzó su carrera musical en la década de 1970 como integrante de la banda de heavy metal Persian Risk. Su fama internacional llegó en 1984, cuando se unió a Motörhead junto a Michael “Würzel” Burston, convirtiéndose en guitarrista principal del grupo.

 

Tras la salida de Burston en 1995, Campbell continuó como único guitarrista de la banda. Durante su trayectoria participó en la grabación de 16 álbumes de estudio.

 

Su etapa en Motörhead y su legado musical

Motörhead fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020 y se mantuvo activa hasta 2015, año en que la banda se disolvió tras la muerte de su líder, Ian “Lemmy” Kilmister. Phil Campbell formó parte de la banda durante más de tres décadas, siendo testigo de su evolución y de los distintos cambios en su formación.

 

Después de la disolución de Motörhead, Campbell fundó su propio proyecto, Phil Campbell and the Bastard Sons, que lanzó su primer álbum, Old Lions Still Roar, en 2019. La banda tenía programada una gira por Europa más adelante en 2026, la cual fue cancelada debido a la condición médica de Campbell.

 

La familia de Campbell no especificó la razón original de la operación a la que se sometió el guitarrista, limitándose a indicar que fue un procedimiento complejo que requirió cuidados intensivos.

Temas:

phill campbell motorhead heavy metal
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