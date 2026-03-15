Mercedes Morán confesó que hoy apuesta a una pareja abierta: “Es lo más sano”

Mercedes Morán sorprendió al hablar de su vida íntima y revelar que actualmente prefiere una pareja abierta, una decisión que vincula con los cambios de mirada sobre el amor y la fidelidad.
La reconocida actriz Mercedes Morán sorprendió al hablar con total sinceridad sobre su vida personal y revelar que actualmente prefiere mantener una pareja abierta. La declaración se dio durante una entrevista en el canal de streaming Bondi, donde la artista conversó con Ángel de Brito y dejó definiciones inesperadas sobre su manera de vivir el amor.
Lejos de centrarse únicamente en su carrera profesional o en sus proyectos laborales, Morán profundizó en aspectos íntimos de su vida que hasta ahora no solía exponer públicamente. En la charla reflexionó sobre cómo fueron cambiando sus ideas con el paso del tiempo y explicó que hoy tiene otra mirada sobre las relaciones de pareja.
Entre charla y charla, la actriz fue directa al explicar su postura actual sobre los vínculos sentimentales. “Primero porque me parece que es lo más sano, lo más verdadero para mí en este momento de mi vida. Claro, por ahí en otro momento no lo hubiera hecho”, sostuvo durante la entrevista.
Una mirada distinta sobre el amor y la fidelidad
Durante la conversación, Morán explicó que su perspectiva sobre el amor, la fidelidad y el deseo se fue transformando con los años. Según contó, esas experiencias la llevaron a replantearse conceptos que antes consideraba inamovibles.
“No, de hecho en otro momento no lo hice. A medida que cumplís años, yo he ido cambiando algunos conceptos sobre muchos temas: sobre lo que es la fidelidad, sobre lo que es el amor, sobre lo que es el deseo, sobre miles de cosas”, continuó la actriz, reflexionando sobre su evolución personal.
Sus palabras generaron repercusión entre los seguidores del streaming y en redes sociales, ya que la artista es conocida por mantener históricamente un perfil reservado en lo que respecta a su vida privada.
Experiencias pasadas y rechazo a los celos
La actriz también recordó experiencias sentimentales del pasado que marcaron su manera de entender las relaciones. Tras atravesar dos matrimonios y varias decepciones amorosas, aseguró que hoy no está dispuesta a tolerar ciertas dinámicas dentro de una pareja.
“Algo que definitivamente no estoy dispuesta a padecer ni cinco minutos son los celos. Viví situaciones de toxicidad. Uf, mucha, mucha, mucha. Fui más celosa de lo que soy ahora”, afirmó con contundencia.
En ese mismo sentido, Morán aclaró que con el tiempo logró modificar su actitud frente a los vínculos y dejar atrás esa etapa. “Hoy soy cero celosa. Fui celosa, pero nunca de una manera tóxica. He tenido muchas experiencias con gente tóxica que me ha celado muchísimo y no puedo ni verlo. Situaciones violentas no”, agregó, dando a entender que ese maltrato en su caso pudo haber sido verbal o psicológico.