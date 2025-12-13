Turf emitió un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Joaquín Levinton

Turf, en su comunicado oficial compartido a través de redes sociales, dio un parte positivo sobre la salud de Joaquín Levinton: "Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución". El mensaje resalta la profesionalidad del personal médico y la estabilidad del cantante, quien, tras la intervención, se encuentra fuera de peligro.

La banda y el buen ánimo del cantante

En el mismo comunicado, Turf también detalló que Joaquín está acompañado por su familia, lo cual juega un papel fundamental en su recuperación: "Actualmente se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo", señalaron. Según el parte médico, si la evolución continúa de manera positiva, Levinton podría recibir el alta médica en los próximos días y continuar su recuperación en su hogar. Además, la banda expresó su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño que han recibido de sus seguidores: “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo. Muchas gracias por todo el amor que nos envían”.

Un episodio que conmocionó a sus seres queridos y seguidores

Levinton traviesa una recuperación alentadora después de haber sufrido un infarto de miocardio en la madrugada del 12 de diciembre de 2025. Durante una presentación en un bar de la Avenida Dorrego, en el barrio porteño de Palermo, el músico sufrió un dolor intenso en el pecho que rápidamente llevó a la activación del protocolo de emergencias. Tras recibir atención inmediata, fue trasladado al Hospital Fernández, donde se le realizó una intervención quirúrgica para colocarle un stent, con resultados exitosos.

El infarto ocurrió cerca de las 00:45, cuando el músico experimentó un dolor intenso en el pecho mientras se encontraba en plena actuación. Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), detalló a los medios que Levinton "sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración", lo que activó de inmediato el protocolo de emergencias. La rápida llegada de la ambulancia, en solo siete minutos, fue crucial para garantizar una atención oportuna y evitar complicaciones mayores.