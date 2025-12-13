Soler se aleja de River: tres clubes europeos se meten en la pelea

El lateral izquierdo argentino está en la mira de equipos europeos, que entran en la competencia por su fichaje, mientras River negocia con Bournemouth.
La incorporación de Julio Soler, lateral izquierdo argentino de 20 años, sigue siendo uno de los objetivos de River Plate para reforzar su defensa, pero el Millonario enfrenta ahora una dura competencia. Luego de iniciar negociaciones con el Bournemouth de Inglaterra, que posee los derechos del ex Lanús, el club argentino se ha encontrado con la sorpresa de que tres importantes equipos europeos han entrado en la puja por el joven futbolista.
Werder Bremen de Alemania, Udinese de Italia y Ajax de los Países Bajos han iniciado conversaciones con el conjunto británico para conseguir su fichaje, lo que ha generado incertidumbre en las negociaciones con River.
El jugador, que dejó Lanús en enero de 2025 para unirse al Bournemouth, no logró la continuidad esperada en la Premier League. A pesar de tener solo 20 años, Soler disputó apenas ocho partidos con el equipo inglés, cinco de ellos en la liga inglesa, dos en la FA Cup y uno en la Carabeo Cup. Sin embargo, su participación en el Mundial Sub 20, donde fue capitán de la selección argentina subcampeona, le permitió captar el interés de varios clubes europeos que buscan reforzar su defensa. Ahora, River Plate está en conversaciones con el Bournemouth para intentar conseguir un préstamo con opción de compra por el jugador.
Competencia por Soler: Werder Bremen, Udinese y Ajax
La llegada de Soler a River Plate parecía cada vez más cercana, pero la competencia se ha intensificado con la aparición de los clubes europeos. Los directivos del Bournemouth, por su parte, están considerando la posibilidad de ceder al jugador, pero preferirían mantenerlo en Europa. Es por eso que los clubes de la Bundesliga, Serie A y Eredivisie están intentando acelerar las negociaciones, y las condiciones del préstamo y la opción de compra serán clave en el desenlace de este fichaje.
A pesar de la competencia, el optimismo sigue en el lado de River Plate. Marcelo Gallardo, quien ha seguido de cerca la evolución de Soler, considera al lateral argentino como la pieza clave para el puesto en la defensa. La caída de las negociaciones por Román Vega, el otro objetivo de Gallardo, ha hecho que el interés por Soler crezca, y ahora el equipo de Núñez buscará apurar la operación para que el jugador se sume al plantel de cara a la próxima temporada.
Otras negociaciones en marcha en River
Mientras se resuelve el futuro de Soler, River Plate también sigue avanzando en otras negociaciones. El Millonario está ultimando detalles con Atlético Mineiro para incorporar a Fausto Vera, un mediocampista que sería un refuerzo clave para el plantel. Además, se espera una oferta por el atacante de Godoy Cruz, Santiano Andino, con la intención de continuar reforzando el equipo para el 2026. Sin embargo, el caso de Soler sigue siendo una de las principales prioridades, y River no quiere dejar que otros clubes se adelanten en la negociación. (Con información de TyC Sports)