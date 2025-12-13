Verano 2026: qué visitar, dónde alojarse y cuánto cuesta vacacionar en Viña del Mar

Viña del Mar se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos que viajan a Chile, con playas, paseos icónicos, compras y una oferta hotelera amplia y segura para escapadas cortas o vacaciones familiares.
Viña del Mar volvió a posicionarse como uno de los destinos turísticos favoritos para los argentinos que cruzan la cordillera en busca de descanso, paseos urbanos y oportunidades de compra. Con atractivos concentrados, buena conectividad y servicios variados, la ciudad chilena se presenta como una opción ideal tanto para una escapada de pocos días como para unas vacaciones familiares completas.
Desde Chile, el enviado especial de Cadena 3, Federico Albarenque, elaboró un informe con recomendaciones clave para aprovechar al máximo la estadía. Playas, espacios verdes, circuitos comerciales y una infraestructura hotelera confiable conforman una propuesta equilibrada, pensada para distintos presupuestos y estilos de viaje.
Uno de los puntos fuertes de Viña del Mar es que permite recorrer gran parte de sus atractivos en apenas tres días, lo que la convierte en un destino práctico y accesible para el turismo argentino.
Paseos clásicos y circuitos urbanos
Entre los imperdibles, el Reloj de Flores se mantiene como la postal obligada y uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. Ubicado en un sector estratégico, es una de las paradas más fotografiadas por quienes visitan Viña del Mar por primera vez.
A pocos minutos se encuentra la Quinta Vergara, un amplio parque de acceso gratuito que funciona como pulmón verde y espacio de recreación. Con senderos arbolados y sectores para caminar con calma, es ideal para recorrer en familia y disfrutar de un entorno natural dentro del casco urbano.
El circuito se completa con el Muelle Vergara, desde donde en solo cinco minutos a pie se llega al shopping Marina Arauco, uno de los polos comerciales más importantes de la ciudad.
Compras, outlets y alojamiento seguro
El Marina Arauco concentra tiendas de indumentaria, calzado, farmacias, supermercados y locales gastronómicos, lo que lo transforma en un punto clave tanto para pasear como para comprar. A esto se suman los outlets ubicados en las afueras de la ciudad, conocidos por sus precios convenientes, variedad y promociones atractivas.
En cuanto al alojamiento, Viña del Mar ofrece hoteles, hostales y hostels con altos estándares de seguridad. La recomendación es reservar a través de ABET, la agrupación de hoteleros de la ciudad, que garantiza opciones confiables y reduce el riesgo de estafas asociadas a alquileres informales.
Las zonas más buscadas incluyen Recreo, Reñaca y Viña Alto, ideales para quienes priorizan vistas al mar, además de sectores cercanos a la playa o a los centros comerciales, según el perfil del viajero.
Cuánto cuesta vacacionar en Viña del Mar
En términos de precios, Viña del Mar resulta competitiva para el turismo argentino. Para dos personas, las tarifas hoteleras oscilan entre 50 y 120 dólares por noche, según los servicios incluidos como desayuno, estacionamiento o baño privado.
Para grupos familiares, existen habitaciones triples o cuádruples desde 25 dólares por persona, lo que amplía las posibilidades para quienes viajan con niños o en grupo. Con una oferta diversa y atractivos bien conectados, Viña del Mar combina descanso, paseo y compras en un solo destino. (Con información de Cadena 3)