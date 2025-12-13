Limitar categorías y régimen puente: los cambios que se proponen para el Monotributo

La futura reforma tributaria vuelve a colocar al Monotributo en el centro de la discusión pública. El documento analizado propone ajustes profundos orientados a reducir distorsiones y ordenar el paso hacia el régimen general, en un sistema que hoy reúne a más de 3 millones de contribuyentes.

Arca

La propuesta plantea acotar el régimen a sus categorías más bajas, rediseñar los mecanismos de transición y simplificar parámetros. El objetivo es recuperar el sentido original del Monotributo y evitar que continúe funcionando como un refugio fiscal para actividades con mayor capacidad económica.

Qué definiciones surgieron sobre la reforma tributaria y el rol del Monotributo

El “Consejo de Mayo”, órgano creado por el gobierno para debatir y elaborar medidas dentro del marco del Pacto de Mayo, compuesto por representantes de distintas provincias y sectores, ssotuvo en que el Monotributo necesita una transformación estructural. Alfredo Cornejo, representante de las provincias, destacó la necesidad de “limitar el Monotributo al Monotributo Social y a las categorías A, B y C”. Cornejo también subrayó la importancia de construir “un puente razonable” para facilitar la transición de los contribuyentes hacia el régimen general, sin que esto implique un salto abrupto que pueda perjudicar la estabilidad fiscal de los pequeños emprendedores.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, respaldó un régimen intermedio y señaló que la migración debería incluir “incentivos a la formalización y a la inversión productiva”. Además, destacó la posibilidad de un esquema especial para profesionales con ingresos de hasta tres veces la categoría máxima del Monotributo y hasta nueve empleados, acompañado por una revisión de impuestos que generan distorsiones.

Por la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo planteó avanzar hacia “una reforma transversal del Monotributo”, manteniendo solo los tramos bajos y alineando el régimen simplificado con IVA y Ganancias. Subrayó la importancia de “mayor progresividad” en el impuesto a la renta y de revisar exenciones que generan inequidades. Para Ritondo, estos cambios deben integrarse con modificaciones laborales y previsionales. (Los Andes)