Adolescente atropelló con su moto a un policía al intentar evadir un control de tránsito

Un efectivo policial resultó herido tras ser embestido por un motociclista que intentó evadir un control preventivo. El conductor, un menor de edad, fue aprehendido y el rodado quedó secuestrado por orden judicial.
Un operativo preventivo de tránsito llevado adelante por personal policial y del área de Tránsito terminó con un efectivo lesionado, luego de que un motociclista intentara evadir el control y lo embistiera de manera directa.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:25 de la madrugada, durante un control conjunto realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico, la Comisaría de Minoridad y personal de Tránsito. En ese contexto, los agentes observaron la aproximación de un motovehículo con un único ocupante y le dieron la orden de detener la marcha.
Lejos de acatar la directiva, el conductor —un adolescente de 17 años— aceleró para intentar escapar del operativo y terminó embistiendo a un efectivo policial de 36 años que se encontraba cumpliendo funciones en el lugar.
Como consecuencia del impacto, el funcionario sufrió lesiones en la cabeza y en los brazos, por lo que debió ser asistido de inmediato y trasladado al nosocomio local en ambulancia para una mejor evaluación médica.
Tras el choque, el motociclista cayó de su rodado, una Honda Twister 250 cc que no contaba con dominio colocado, lo que permitió su inmediata aprehensión por parte del personal interviniente.
Lesiones y actuación judicial
La médica policial de turno examinó al efectivo y diagnosticó que presentaba lesiones leves, con escoriaciones en la frente, pómulo y nariz, además de heridas superficiales en miembros superiores e inferiores.
En tanto, el adolescente fue trasladado a la Comisaría de Minoridad, donde quedó bajo resguardo conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.
La Fiscalía en turno fue notificada de lo ocurrido y dispuso el secuestro del motovehículo involucrado. Tras la realización de las diligencias de rigor, se ordenó la entrega del menor a sus progenitores.