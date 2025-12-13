Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario: un hombre está grave

Un violento siniestro vial se registró en la mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025 en la Ruta Nacional Nº 174, a la altura del kilómetro 34, del puente Victoria- Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 y fue protagonizado por una camioneta y un camión que circulaban en sentidos opuestos.

Según se informó, por causas que se trataban de establecer, una pick up Volkswagen Amarok impactó contra un camión Scania modelo 111 con acoplado marca Helvetica. En la camioneta viajaban dos personas, que regresaban desde la provincia de Córdoba con destino a la localidad de Libertador San Martín.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la camioneta resultó con posibles lesiones de carácter grave. El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Salaverry para recibir atención médica especializada.

Intervinieron fuerzas de emergencia

En el lugar del siniestro trabajó personal del Puesto de Control Vial, junto a efectivos de Vialidad Nacional, Bomberos Voluntarios y la Jefatura Departamental. Las tareas incluyeron la asistencia a las personas involucradas, el ordenamiento del tránsito y las pericias para determinar la mecánica del choque.

El conductor del camión, un hombre domiciliado en la ciudad de Viale, se dirigía hacia la zona del Puesto San Martín y no habría sufrido lesiones de gravedad, de acuerdo a la información preliminar.

