 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Ruta 174

Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario: un hombre está grave

El siniestro ocurrió durante la mañana en la Ruta 174, cuando una camioneta impactó contra un camión que circulaba en sentido contrario. El conductor del vehículo menor fue trasladado de urgencia al hospital.

13 de Diciembre de 2025
Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario
Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario

El siniestro ocurrió durante la mañana en la Ruta 174, cuando una camioneta impactó contra un camión que circulaba en sentido contrario. El conductor del vehículo menor fue trasladado de urgencia al hospital.

Un violento siniestro vial se registró en la mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025 en la Ruta Nacional Nº 174, a la altura del kilómetro 34, del puente Victoria- Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 y fue protagonizado por una camioneta y un camión que circulaban en sentidos opuestos.

 

Según se informó, por causas que se trataban de establecer, una pick up Volkswagen Amarok impactó contra un camión Scania modelo 111 con acoplado marca Helvetica. En la camioneta viajaban dos personas, que regresaban desde la provincia de Córdoba con destino a la localidad de Libertador San Martín.

 

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la camioneta resultó con posibles lesiones de carácter grave. El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Salaverry para recibir atención médica especializada.

Intervinieron fuerzas de emergencia

En el lugar del siniestro trabajó personal del Puesto de Control Vial, junto a efectivos de Vialidad Nacional, Bomberos Voluntarios y la Jefatura Departamental. Las tareas incluyeron la asistencia a las personas involucradas, el ordenamiento del tránsito y las pericias para determinar la mecánica del choque.

 

El conductor del camión, un hombre domiciliado en la ciudad de Viale, se dirigía hacia la zona del Puesto San Martín y no habría sufrido lesiones de gravedad, de acuerdo a la información preliminar.

Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario
Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario
Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario
Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario
Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario
Fuerte choque en Puente Victoria - Rosario

Temas:

Bomberos Voluntarios Choque Control Vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso