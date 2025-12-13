 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Sobre avenida Ramírez

Falleció un motociclista tras chocar contra un poste en Paraná: la identidad de la víctima

Un siniestro vial ocurrió durante la madrugada, cuando una motocicleta impactó contra un cordón y un semáforo en la zona de avenida Ramírez y calle Maciá. El conductor murió en el hospital y la acompañante resultó herida.

13 de Diciembre de 2025
Falleció un motociclista tras chocar contra un poste en Paraná
Falleció un motociclista tras chocar contra un poste en Paraná

Un siniestro vial ocurrió durante la madrugada, cuando una motocicleta impactó contra un cordón y un semáforo en la zona de avenida Ramírez y calle Maciá. El conductor murió en el hospital y la acompañante resultó herida.

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado y tuvo como saldo la muerte de una persona que se desplazaba en motocicleta. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00, en la intersección de avenida Ramírez y calle Maciá.

 

Según se informó, dos personas circulaban en una motocicleta, Mondial HD 250 cc, por boulevard Racedo en sentido oeste-este. Al cruzar avenida Ramírez, el conductor perdió la estabilidad, impactó con su moto primero contra el cordón y luego contra la base del semáforo ubicado en la esquina de Maciá. De acuerdo a los primeros datos oficiales, no habría intervenido ningún otro vehículo en el hecho.

Como consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor como la acompañante fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital San Martín. Pese a los esfuerzos del personal médico, el conductor falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

Falleció un motociclista tras chocar contra un poste en Paraná

Identidad de la víctima

La persona fallecida fue identificada como Gonzalo Del Castillo Ferman, de 38 años. En tanto, la acompañante, de 32 años, permanece internada

Temas:

Avenida Ramírez accidente de tránsito siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso