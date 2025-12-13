Racing vs. Estudiantes, por la Final del Clausura: horario, formaciones y todos los detalles

Racing y Estudiantes jugarán este sábado desde las 21.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, por la final del Torneo Clausura. El elenco dirigido por Gustavo Costas buscará cerrar la temporada con un título por segundo año consecutivo, mientras que el cuadro de La Plata va por el campeonato en medio de su enemistad con la AFA. El ganador, además de proclamarse campeón, sacará su boleto a la Copa Libertadores. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más .

Cómo llegan Racing y Estudiantes a la Final del Clausura

La Academia volvió a mostrar su valentía y empuje al eliminar a Boca en La Bombonera por 1 a 0 a pesar de contar con las bajas de Gastón Martirena y Santiago Sosa, que tras cumplir su fecha de expulsión, estarán disponibles para jugar la final. Además, Maravilla Martínez pudo cortar la sequía goleadora y volvió a convertir luego de diez encuentros. Los de Avellaneda fueron los terceros de su zona en la fase regular y además de tachar al Xeneize, dejaron regados en su camino a River en octavos y a Tigre en cuartos. Ahora buscarán romper una mala racha contra este rival, contra el que no ganaron ninguno de los cuatro partidos disputados en los últimos dos años.

El León salió airoso de un clásico histórico y con un gol de Tiago Palacios le ganó a Gimnasia en el Bosque para meterse en la gran final, algo impensado en los instantes previos a la definición de la fase regular, cuando la clasificación del Pincha parecía utópica. Desde aquel octavo puesto in extremis, los platenses se agigantaron y se impusieron también al campeón de liga Rosario Central, a Central Córdoba y a las draconianas sanciones de la AFA por el pasillo de espaldas (al respecto, Juan Sebastián Verón acudirá al TAS). En la previa del encuentro, Eduardo Domínguez aseguró que "llegan bien" y que ambos finalistas son “los dos mejores equipos del país”. El Barba podrá contar con Guido Carrillo, que terminó sus cuatro partidos de suspensión.

Racing vs. Estudiantes

Racing y Estudiantes jugaron 11 instancias mano a mano. La Academia ganó en 7 oportunidades, el Pincha en las otras 4.

-Copa de Honor 1915: Racing 5 vs. Estudiantes 0

-Copa Competencia 1915: Racing 0 vs. Estudiantes 0 // Racing 2 vs. Estudiantes 0

-Copa de Honor 1917: Racing 2 vs. Estudiantes 0

-Copa Competencia 1933: Racing 2 vs. Estudiantes 1

-Copa Ramírez 1943: Estudiantes 4 vs. Racing 2

-Copa Británica 1945: Racing 4 vs. Estudiantes 0

-Final Metropolitano 1967: Estudiantes 3 vs. Racing 0

-Libertadores 1968: Racing 0 vs. Estudiantes 2 // Estudiantes 3 vs. Racing 0 // Estudiantes 1 vs. Racing 1

-Nacional 1983: Estudiantes 3 vs. Racing 1 // Racing 2 vs. Estudiantes 1

-Liguilla Prelibertadores 2015: Racing 2 vs. Estudiantes 1

-Copa de la Liga 2019: Estudiantes 1 vs. Racing 1 // Racing 0 vs. Estudiantes 0

-Las dos instancias las importantes fueron la del Metro 67 y la de la Libertadores 68, dónde el Pincha derrotó al campeón vigente.

La probable formación de Racing vs. Estudiantes, por la Final del Clausura

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

El posible once de Estudiantes vs. Racing, por la Final del Clausura

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Racing vs. Estudiantes, por la Final del Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.00

TV: ESPN Premium y TNT Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Hector Paletta

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)