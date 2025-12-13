Esta tarde se disputará una nueva edición de la Maratón Acuática Villa Urquiza–Paraná

La tradicional competencia de aguas abiertas se desarrollará este sábado con 99 nadadores de nivel provincial, nacional e internacional. Elonce acompañará la jornada con testimonios e imágenes de uno de los eventos deportivos más relevantes de la región.
La 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná se disputará este sábado 13 de diciembre por la tarde, con la participación de 99 nadadores provenientes de Entre Ríos, de distintas provincias del país y de delegaciones internacionales. La competencia, considerada una de las pruebas de aguas abiertas más importantes del calendario local y provincial, se desarrollará sobre un recorrido de 21 kilómetros en el río Paraná.
La largada está prevista para las 15:30 desde la localidad de Villa Urquiza, mientras que la llegada se estima entre las 17:30 y las 17:45 en el Balneario Municipal. A lo largo del trayecto, los competidores afrontarán una exigente prueba de resistencia en aguas abiertas, acompañados por embarcaciones de apoyo y un operativo de seguridad dispuesto por la organización.
La Maratón Acuática Villa Urquiza–Paraná se consolida con el paso de los años como un evento deportivo y cultural de gran trascendencia, que convoca no solo a atletas de alto rendimiento, sino también a vecinos y turistas que se acercan para acompañar el desarrollo de la prueba. Elonce realizará una cobertura especial con testimonios e imágenes, en el marco de un acompañamiento sostenido a esta competencia histórica.
Participación y alcance del evento
En esta edición, un total de 99 nadadores tomarán parte de la prueba principal, recorriendo los 21 kilómetros que separan ambas localidades. La presencia de competidores de distintas provincias y de nivel internacional reafirma el carácter abierto y competitivo de la maratón, que año tras año suma prestigio dentro del circuito de aguas abiertas.
Cronograma de actividades
Las actividades comienzan por la mañana en el Balneario Municipal. Entre las 8:30 y las 10:30 se realiza la acreditación de los nadadores, mientras que a las 13:00 se concretará el traslado de los competidores hacia Villa Urquiza. La largada oficial se efectuará a las 15:00, dando inicio a una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo regional.
Con una extensa trayectoria y una convocatoria que se mantiene firme, la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná volvió a reunir deporte, río y comunidad en una competencia que forma parte de la identidad deportiva de la región. Elonce.