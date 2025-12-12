 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Tragedia en zona rural de Misiones

Trabajador agrícola murió al ser aplastado por una retroexcavadora

Un hombre de 49 años murió aplastado por una retroexcavadora mientras realizaba tareas agrícolas en en Colonia Oro Verde, en la provincia de Misiones.  

12 de Diciembre de 2025
Tragedia en Misiones
Tragedia en Misiones

Un trabajador agrícola murió tras ser aplastado por una retroexcavadora en Colonia Oro Verde, en el municipio de Capioví, Misiones.

 

El hombre, identificado como Mario Aníbal Cuevas, de 49 años, se encontraba operando la máquina en una zona rural cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control del vehículo, que volcó sobre su eje, aplastándolo y provocándole heridas mortales.

 

Efectivos de la Policía de Misiones llegaron al lugar de los hechos y confirmaron el fallecimiento de Cuevas. Inmediatamente, se activó el protocolo de investigación, y el personal de Criminalística junto con un médico de turno iniciaron las pericias correspondientes en el sitio para recolectar datos que ayuden a esclarecer las causas del fatal accidente.

 

El Juzgado competente también intervino en el caso, ordenando el avance de las actuaciones legales pertinentes. Mientras tanto, el área donde ocurrió el accidente permaneció resguardada por personal policial para permitir el trabajo de los peritos. Según fuentes locales, el sitio permanecería cerrado hasta finalizar las tareas judiciales.

 

Temas:

Accidente laboral misiones trabajador agrícola retroexcavadora tragedia rural
