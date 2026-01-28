Enero se despide con calor, lluvias y viento: el tiempo en los próximos días

La última semana de enero se resume en calor intenso y persistente como telón de fondo, sobre el cual se proyectan eventos de tiempo severo que cambian de región según el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles un día caluroso con tiempo inestable en gran parte de la provincia de Entre Ríos, la cual salió del alerta por temperaturas extremas.

Las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y otras localidades del interior experimentarán altas temperaturas, con chaparrones y tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en diferentes niveles a lo largo del día, con vientos moderados a leves.

El pronóstico del tiempo para Paraná, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, indica que durante los próximos días se mantendrán las altas temperaturas, con registros máximos que oscilarán entre los 32 y 34 grados, y la posibilidad de precipitaciones en la jornada de este miércoles.

Este miércoles se presenta con tiempo inestable. Se podrían registrar tormentas aisladas durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 10 y el 70 por ciento. La temperatura mínima se ubica en torno a los 23 grados, mientras que la máxima alcanza los 33 grados. El viento sopla del sector sur y sureste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Se esperan lluvias para este miércoles según el SMN

Para el jueves, el organismo nacional anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas. Se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 23 grados y la máxima llegará a los 32 grados. El viento se mantendrá leve, con intensidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando del sector sur.

El viernes continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima se ubicará en 23 grados y la máxima alcanzará los 34 grados, configurando una de las jornadas más calurosas del período. El viento se mantendrá moderado, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia el fin de semana, durante el sábado, el pronóstico indica un leve descenso de la temperatura mínima, que se ubicará en 24 grados, mientras que la máxima rondará los 32 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se prevén lluvias. El viento rotará hacia el sector este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para el domingo, se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 33 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del sector noreste, con intensidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico para Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay

En el sur de Entre Ríos, las localidades de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay experimentarán un clima similar al de la capital provincial. Se esperan temperaturas entre los 23 y 36°C, con tormentas aisladas en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvias será baja por la mañana, entre el 10 y el 40%, pero aumentará a medida que se acerque la tarde. Para la noche, la probabilidad de precipitaciones volverá a descender.

En Gualeguaychú, las condiciones serán mayormente nubladas por la mañana, con temperaturas en ascenso hasta los 36°C por la tarde. Colón y Concepción del Uruguay tendrán condiciones similares, con máximas también rondando los 36°C y tormentas aisladas durante la madrugada. La jornada será cálida, con algunas lluvias dispersas, lo que podría generar inconvenientes para quienes planean actividades al aire libre.

Para las localidades como Tala y Feliciano, se prevé una jornada más inestable, con mayores probabilidades de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 35°C, con tormentas aisladas durante la madrugada. Durante la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones será mayor, alcanzando entre el 40 y el 70%. Es importante destacar que se prevé una importante inestabilidad en esta zona, por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones del SMN.