Boca sigue sin levantar: contra Unión, volvió a empatar y se aleja de las principales posiciones

En el marco de la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, Boca y Unión de Santa Fe no se sacaron ventaja y se conformaron con un 1 a 1. Julián Palacios y Miguel Ángel Merentiel fueron los autores de los goles.
Boca volvió a dejar pasar otra gran oportunidad de triunfar fuera de casa tras empatar 1 a 1 con Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril en la noche del domingo. Contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.
El Tatengue comenzó arriba en el marcador con el tanto de Julián Palacios en el cierre de la primera mitad. Sin embargo, en el complemento y tras varios intentos, Miguel Ángel Merentiel logró vencer a Matías Mansilla y estampó el 1 a 1 final.
De esta forma, el elenco de Claudio Úbeda se mantiene lejos de las principales posiciones y con 14 unidades, dejó pasar la chance de quedar como escolta de Vélez, único líder con 22 puntos. El elenco santafesino, por su parte, se mantiene en 16.
El Xeneize descansará y retornará a Buenos Aires para preparar el encuentro contra Instituto de Córdoba en La Bombonera, buscando reencontrarse con la victoria.
El minuto a minuto del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
45’ST: Unión se perdió el gol del triunfo
Tarragona asistió para Diego Armando Díaz, quien remató forzado desviado. El Tatengue desperdició una gran chance para ganar el partido.
41’ST: último cambio en Boca Juniors
Ingresa Malcom Braida por Miguel Merentiel.
40’ST: lo tuvo Velasco para Boca
Tras un pase profundo de Paredes para Merentiel, el uruguayo descargó para Alan que se perfiló para la derecha y remató, apenas desviado.
33’ST: cambio en Boca Juniors
Ingresa Alan Velasco en lugar de Tomás Aranda.
32’ST: Marchesín, con dos atajadas notables, evitó el gol de Unión
Tras un remate envenenado de Julián Palacios, el arquero de Boca mandó la pelota al córner. En la acción siguiente, manoteó un cabezazo de Maizon Rodríguez.
31’ST: Marchesín le ahogó el grito a Unión
Mauro Pittón probó de tiro libre rasante y el arquero de Boca Juniors manoteó evitando el segundo del Tatengue.
21’ST: Mansilla evitó el segundo gol de Boca
Un contragolpe perfecto que arrancó con Paredes para Merentiel, quien tras una larga corrida se metió al área y la soltó justo dejando solo a Bareiro frente al arquero. El paraguayo intentó definir por arriba, pero el arquero tapó con su mano derecha.
17’ST: Ander Herrera probó desde lejos
El español recibió un despeje corto de Unión y le pegó de primera, desviado.
11’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Merentiel anotó de volea luego de una intento de mediachilena de Bareiro que pegó en el palo.
¡¡ERA UN GOLAZO DEL PRÍNCIPE PERO TERMINÓ SIENDO DE LA BESTIA!! La tijera de Bareiro pegó en el travesaño y en el rebote Merentiel remató para el 1-1 de Boca vs. Unión. pic.twitter.com/yXpwORceCV— SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026
10’ST: Mansilla evitó el gol de Paredes
El capitán de Boca Juniors probó de tiro libre directo por debajo de la barrera y el arquero de Unión estuvo atento para manotear al córner.
5’ST: cambio en Boca Juniors
Ingresó Ander Herrera por Santiago Ascacíbar.
4’ST: Bareiro tuvo el gol y tapó Mansilla
El paraguayo lanzó una tijera espectacular tras un centro de Delgado y estupenda reacción del arquero de Unión.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Unión y Boca Juniors juegan el complemento sin cambios.
47 minutos: final del primer tiempo
Unión se va al descanso ganando 1 a 0 con gol de Julián Palacios.
46 minutos: Delgado casi convierte el empate
En la última del primer tiempo, el mediocampista de Boca hizo la personal y le pegó de media distancia, cerca.
43 minutos: a Paredes se le traba la rodilla y pide asistencia
El capitán de Boca Juniors intentó barrer sobre una marca, pero su rodilla quedó estancada en el pasto y tuvieron que atenderlo.
41 minutos: ¡GOL DE UNIÓN!
Sobre el final de la primera etapa, el Tatengue se pone en ventaja. Luego de una gambeta de Lautaro Vargas por derecha, Julián Palacios recibió en la puerta del área y tras perfilarse, metió un derechazo inatajable para Marchesín.
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39 minutos: Weigandt probó de media distancia
Boca se aproximó al arco rival luego de varios minutos y tras una buena aparición de Ascacíbar, el lateral derecho se animó a pegarle desde lejos. Muy desviado.
38 minutos: Rafael Profini se perdió el gol
El mediocampista de Unión enganchó en la medialuna ante la marca de Delgado y probó de zurda, por arriba.
36 minutos: Brahian Cuello tuvo el gol de Unión
Excelente habilitación de Estigarribia para la llegada de su compañero que remató forzado, por arriba del travesaño.
30 minutos: Ascacíbar es amonestado en Boca
Tras una falta sobre Mauro Pittón, el mediocampista del Xeneize recibe la tarjeta amarilla.
24 minutos: Brahian Cuello es el primer amonestado en Unión
Tras llegar a destiempo y bajar a Leandro Paredes, el mediocampista local recibe la amarilla.
21 minutos: Tomás Aranda es el primer amonestado en Boca
El juvenil perdió una pelota en ataque y luego tuvo que cortar la contra de Unión con infracción. Yael Falcón Pérez le mostró la amarilla.
19 minutos: Mateo Del Blanco evitó el gol de Boca
Tras una impecable asistencia de Ascacíbar, Merentiel remata débil ante la salida del arquero y cuando la pelota iba camino al gol, apareció el defensor para despejar casi sobre la línea.
13 minutos: Merentiel tuvo el gol, pero definió forzado
Tras una buena jugada colectiva, Ascacíbar asistió al uruguayo que demoró para rematar y cuando lo hizo ya tenía la marca encima.
2 minutos: Cristian Tarragona probó de media distancia
Agustín Marchesín voló y evitó el gol de Unión, tras un buen remate cruzado del goleador.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.