Certificado Único de Discapacidad: paso a paso, cómo renovarlo en abril

El Certificado Único de Discapacidad es un documento oficial y gratuito que acredita la discapacidad de una persona y habilita el acceso a prestaciones y derechos estatales, incluyendo los otorgados por ANSES, como asignaciones familiares, ayuda escolar y beneficios por hijo o cónyuge con discapacidad.

Está disponible en todo el país y está dirigido a quienes presentan dificultades intelectuales, sensoriales, motrices, respiratorias, cardíacas, renales o digestivas. La tramitación es voluntaria y gratuita, aunque algunos certificados poseen fecha de vencimiento, lo que hace necesaria su renovación periódica. Además, el CUD también se puede obtener en formato digital a través de la app Mi Argentina.

Contar con el CUD permite acceder a tratamientos médicos completos, equipamiento, medicamentos, viajes gratuitos en transporte público terrestre y exenciones de impuestos o peajes según corresponda, además de asistencia educativa especializada para garantizar la inclusión.

Pasos para tramitar o renovar el CUD en 2026

Para renovar o solicitar el Certificado Único de Discapacidad en abril de 2026, se deben seguir pasos concretos: primero, completar un cuestionario en argentina.gob.ar para identificar el centro evaluador y la documentación requerida. Luego, reunir certificados médicos, estudios complementarios e informes que respalden la discapacidad.

Foto: Archivo Elonce.

El siguiente paso es solicitar un turno con la Junta Evaluadora del centro asignado. Durante la evaluación integral, la Junta analizará cada caso para determinar la emisión o renovación del certificado. Una vez aprobado, cualquier persona mayor de 18 años puede retirar el CUD con documento original, aunque también está disponible en formato digital.

Es recomendable revisar la fecha de vencimiento, guardar copias digitales y físicas de los documentos médicos y consultar periódicamente la app Mi Argentina para verificar la vigencia del certificado. Ante cualquier duda, se debe contactar al centro evaluador o a la autoridad de aplicación del CUD en la jurisdicción correspondiente.

Enfermedades que habilitan la obtención del CUD

Si bien la obtención del Certificado Único de Discapacidad depende de la evaluación de una Junta Interdisciplinaria, existen patologías que cumplen con frecuencia los criterios para recibirlo. Estas incluyen discapacidad visual, auditiva, motriz, mental e intelectual, así como enfermedades viscerales crónicas graves como insuficiencia renal, cardiopatías severas o afecciones respiratorias complejas, detalló Iprofesional.

Entre las 27 enfermedades con mayor probabilidad de otorgamiento se encuentran Alzheimer, artritis reumatoide, cáncer, esclerosis múltiple, lupus, Parkinson, hipoacusia, migraña, trasplante de riñón, artrosis y síndrome de Arnold-Chiari, entre otras. Cada caso se evalúa considerando la gravedad, limitaciones funcionales y la documentación médica presentada.