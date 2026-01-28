Denunció el robo de vacunos y los encontraron en un campo vecino

Tras la denuncia de un productor rural de Las Colmenas, Brigadistas de Paraná Campaña recuperaron los animales que estaban en un campo lindero.
Un productor ganadero de Las Colmenas, en el departamento Paraná, denunció el pasado 21 de enero, el robo de dos animales, de un lote total de 27 bovinos que presenta en crianza. Según se detalló, en el control practicado el día 18 de este mes, habría advertido la ausencia de una vaca pampa colorada con cría y una vaca mocha negra, pronta a parir.
La Brigada Abigeato Paraná Campaña tomó intervención y entre las primeras diligencias, se realizó una inspección ocular del predio, no encontrando los uniformados alambrados dañados. A partir de ello, se efectuaron visitas a productores vecinos, entre otras investigaciones complementarias.
El trazado de hipótesis permitió establecer que un campo posterior al damnificado, estaba siendo arrendado para hacienda. Se confirmó a Estación Plus Crespo que el pasado lunes, uniformados chequearon el rodeo, localizando los semovientes buscados, que fueron secuestrados conforme lo dispuesto por la Unidad Fiscal de Atención Primaria en turno.
Los brigadistas pudieron restituir los animales a su propietario: una vaca pampa colorada, un ternero pampa colorado y una vaca negra preñada. Previamente, la médica veterinaria examinó dichos bovinos, hallándose en buenas condiciones.