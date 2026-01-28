 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En el departamento Paraná

Denunció el robo de vacunos y los encontraron en un campo vecino

Tras la denuncia de un productor rural de Las Colmenas, Brigadistas de Paraná Campaña recuperaron los animales que estaban en un campo lindero.

28 de Enero de 2026
Recuperaron los animales tras la denuncia de productor rural
Recuperaron los animales tras la denuncia de productor rural

Tras la denuncia de un productor rural de Las Colmenas, Brigadistas de Paraná Campaña recuperaron los animales que estaban en un campo lindero.

Un productor ganadero de Las Colmenas, en el departamento Paraná, denunció el pasado 21 de enero, el robo de dos animales, de un lote total de 27 bovinos que presenta en crianza. Según se detalló, en el control practicado el día 18 de este mes, habría advertido la ausencia de una vaca pampa colorada con cría y una vaca mocha negra, pronta a parir.

 

La Brigada Abigeato Paraná Campaña tomó intervención y entre las primeras diligencias, se realizó una inspección ocular del predio, no encontrando los uniformados alambrados dañados. A partir de ello, se efectuaron visitas a productores vecinos, entre otras investigaciones complementarias.

El trazado de hipótesis permitió establecer que un campo posterior al damnificado, estaba siendo arrendado para hacienda. Se confirmó a Estación Plus Crespo que el pasado lunes, uniformados chequearon el rodeo, localizando los semovientes buscados, que fueron secuestrados conforme lo dispuesto por la Unidad Fiscal de Atención Primaria en turno.

 

Los brigadistas pudieron restituir los animales a su propietario: una vaca pampa colorada, un ternero pampa colorado y una vaca negra preñada. Previamente, la médica veterinaria examinó dichos bovinos, hallándose en buenas condiciones.

Temas:

Robo ganado policiales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso