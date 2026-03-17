Cristina Fernández declaró en la causa Cuadernos y criticó a jueces y fiscales

Cristina Fernández fue indagada este martes en el marco del juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas. Dijo que Bonadio y Stornelli tuvieron prácticas "mafiosas y criminales".
La expresidenta Cristina Férnandez, que cumple una condena con prisión domiciliaria de 6 años por corrupción en la causa Vialidad, declaró este martes durante casi una hora en la causa de los cuadernos de las coimas en los tribunales de Comodoro Py.
Previo al comienzo de su alocución, debió responder un interrogatorio del juez Enrique Méndez Signori sobre datos personales que evidenciaron la tensión con el tribunal.
“Es una causa de persecución política. Estoy injustamente detenida”, señaló, haciendo referencia a la condena que cumple por el caso Vialidad. “En el caso de los cuadernos hay un estadío superior: hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo.
“Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”, denunció la ex presidenta. Además, criticó el accionar y “el manejo delictivo y criminal” que tuvieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli del caso, puntualmente sobre la interpretación de la denominada ley del arrepentido. “Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, planteó.
“El armado y la instrucción que tuvo a través de Bonadio y Stornelli se dio entre 2016 y 2019″, precisó la ex presidenta, vestida de traje negro y camisa blanca, y pelo arreglado. Argumentó su defensa en el caso del falso abogado Marcelo D´Alessio, condenado por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión y que tuvo presuntos vínculos con el fiscal Stornelli.
“Por esta causa me dieron vuelta las casas. ¿Dónde está la plata? Cómo, cuándo y dónde fueron todos los episodios que dicen. ¿Qué es eso de que se robaron un PBI? ¿Saben cómo vivo, cómo viven mis hijos?“, dijo Fernández sobre las acusaciones de haber recibido sobornos.
“Vialidad es un poroto al lado de esto. Esta causa fue pergeñada. Alguien puede pensar que hay un Poder Judicial respetable. Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita”, dijo sobre el caso de los cuadernos de las coimas. Y trazó paralelismos entre lo que fue el proceso de Vialidad con el de los cuadernos. “Ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy socia de los empresarios a los que pedí que se los investigue. Hay algo que no cierra, hay algo podrido. Además, cuando el 1° de marzo, en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por la causa cuadernos y el memorándum con Irán. Más violatorio de la Constitución Nacional no hay", planteó sobre el mensaje de Javier Milei ante el Congreso.
En el tramo más político de su exposición, hizo una defensa de la obra pública como mecanismo para reactivar la economía y dinamizar la industria nacional. “No estoy diciendo impunidad de la obra pública: investiguen”, dijo. Y añadió: “Me parece que es una gran disparate esta causa. Me gustaría que me digan cómo fue, cómo me pagaron. No voy a hablar de la adulteración de los cuadernos. Eso se va a demostrar. Realmente es posible esta instrucción y está acusación que llevaron adelante Bonadio y Stornelli”, dijo Cristina.
La ex mandataria no contestó preguntas de los jueces, los fiscales y los defensores de los acusados tras su exposición. “Voy a declarar cuando alguna vez ustedes citen a Stornelli, o cuando citen a Mauricio Macri por los parques eólicos, [una causa] que duereme el sueño de los justos. No hay una sola causa por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El día que llamen al Toto Caputo voy a contestar preguntas. Mientras tanto, no voy a formar parte de este circo”, cerró su defensa, que duró 50 minutos.
No se saludó con De Vido
Cristina Kirchner salió a las 8.41 de su casa de San José 1111 hasta Retiro trasladada en un automóvil con su custodia, vigilada por su tobillera electrónica que controla sus movimientos. Unos 15 minutos después ya estaba ubicada en la sala junto con su abogado a la espera del comienzo del juicio. A unas sillas de distancia estaba Julio de Vido, ex ministro de su gestión y también en el banquillo de los acusados. No se saludaron.
Esta es la segunda vez que Cristina Fernández sale de su casa desde que fue detenida el 17 de junio de 2025 en su vivienda. La primera fue cuando debió ser internada de urgencia para ser operada por una peritonitis el 20 de diciembre pasado. Permaneció en la clínica hasta entrado enero.
La seguridad en el exterior del edificio es responsabilidad de la Policía de la Ciudad; en el interior, es de la Cámara de Casación Federal.
La causa
La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.
Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.
El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.
También fueron citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.