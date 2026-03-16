REDACCIÓN ELONCE
Un automóvil despistó tras impactar contra una barrera de contención en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 130. Dos personas que viajaban en el vehículo fueron asistidas por una ambulancia y presentaron lesiones leves.
Siniestro vial en Ruta 14: dos personas asistidas tras despiste en una rotonda se registró este domingo por la noche en la autovía del Mercosur, a la altura del kilómetro 130, cuando un automóvil perdió el control y terminó fuera de la calzada luego de impactar contra una barrera de contención.
El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando un hombre de 65 años conducía un vehículo Citroën C4 de color blanco que circulaba en sentido norte–sur con destino hacia la provincia de Buenos Aires, en departamento Uruguay.
Según se informó, al llegar a la rotonda ubicada en ese sector de la Ruta Nacional 14, el conductor se habría visto sorprendido por la presencia de la misma, lo que provocó que colisionara contra la barrera de contención y posteriormente se produjera el despiste del rodado.
Dos ocupantes fueron asistidos en el lugar
En el automóvil también viajaba una mujer de 70 años como acompañante. Tras el incidente, ambos ocupantes manifestaron presentar algunas dolencias producto del impacto.
Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia de emergencias que arribó al lugar para asistir a las personas involucradas en el siniestro vial. Luego de la evaluación médica realizada en el lugar, se determinó que ninguno de los ocupantes requería traslado a un centro de salud, ya que las lesiones fueron consideradas leves.
Intervino personal de seguridad vial
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, no hubo otros vehículos involucrados en el hecho y el tránsito en la zona continuó con normalidad. Durante el operativo preventivo, personal de seguridad vial apostado en el puesto Bella Vista colaboró en la asistencia del tránsito y en el control del sector.
Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de personal policial de la jurisdicción, que intervino para realizar las diligencias de rigor tras el despiste ocurrido sobre la Ruta Nacional 14.