Incendio en vivienda de barrio Gaucho Rivero: vecinos lograron evitar daños mayores

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero generó un rápido operativo de Bomberos Voluntarios de Paraná. El fuego fue controlado con la colaboración de vecinos. Se debería a un desperfecto eléctrico.
El incendio en una vivienda en barrio Gaucho Rivero movilizó durante la noche del lunes a una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que intervino rápidamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores del inmueble o a propiedades cercanas.
El siniestro se produjo alrededor de las 21:10 en una casa ubicada en la intersección de calle 1008 y 1011, en la capital entrerriana. Según se informó, un llamado alertó sobre la presencia de fuego en el interior de la vivienda, por lo que una unidad con cuatro bomberos fue comisionada al lugar.
Al arribar, el personal constató la existencia de un foco ígneo dentro del inmueble. En ese momento, vecinos de la zona y el propio propietario ya intentaban sofocar el incendio por sus propios medios, lo que permitió reducir parcialmente la intensidad de las llamas antes de la llegada de los equipos de emergencia.
Rápida intervención para controlar el fuego
De acuerdo con lo informado por los bomberos, una vez en el lugar se inició de inmediato el trabajo de extinción. Gracias a la rápida intervención del personal y a la ayuda previa de los vecinos, el incendio pudo ser controlado y extinguido sin que se registrara propagación a otros ambientes de la vivienda ni a casas lindantes.
Luego de sofocar el fuego, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y verificación del lugar, con el objetivo de descartar nuevos focos y garantizar que la zona quedara completamente segura, supo Elonce. En el operativo también trabajaron Bomberos Zapadores y efectivos de la Comisaría Novena, quienes colaboraron con las tareas preventivas y la evaluación de la situación.
El integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, Miguel Albarello, explicó cómo se desarrolló la intervención. “Sí, eso de las 21 horas, 21:10. Fuimos alertados por vecinos que se estaba produciendo un incendio en una vivienda. Rápidamente fue comisionada una dotación con cuatro bomberos y al llegar al lugar vecinos de la zona pudieron controlar bastante el incendio”, relató a Elonce.
“Por lo cual quedamos a las tareas de extinción y enfriamiento del lugar”, añadió.
Posible origen eléctrico del incendio
Respecto de las posibles causas del siniestro, Albarello aclaró que las pericias correspondientes están a cargo de Bomberos Zapadores, aunque señaló que, según las primeras observaciones realizadas en el lugar, el fuego podría haberse originado por un problema eléctrico.
“Por lo que pudimos observar y pudimos ver con personal de Bomberos Zapadores, pudo haber sido lo que es un desperfecto eléctrico. Por ahí las conexiones, cables muy finitos para electrodomésticos de mucha carga energética”, indicó.
El bombero también explicó que este tipo de incidentes puede estar relacionado con el uso intensivo de artefactos eléctricos durante jornadas de altas temperaturas. “Todo lo que son las instalaciones llevan su protocolo de inspección anual para lo que es el sobrecalentamiento de los electrodomésticos. Volvió el calor y seguramente la gente ha vuelto a encender estos equipos. Puede ser un split o un ventilador de techo”, detalló.
Asimismo, sostuvo que los cambios bruscos en el uso de estos aparatos también pueden generar fallas. “Lo que fue este verano fue muy caluroso y ahora nuevamente el calor hace que se vuelvan a prender todas las instalaciones de aire acondicionado. Si no se lleva un período de adaptación puede generar estos desperfectos”, agregó.
Sin víctimas y con daños materiales
Afortunadamente, el incendio no dejó personas lesionadas, aunque sí provocó daños materiales en la vivienda. “Gracias a Dios en el lugar no hubo víctimas ni personas perjudicadas, solamente lo que fue inmobiliario”, expresó Albarello.
Según detalló, los moradores se encontraban dentro de la casa cuando comenzó el siniestro y lograron reaccionar rápidamente. “Ellos estaban en la vivienda al momento de que se produjo el incendio. Cuando empezaron a sentir olor a quemado salieron rápidamente y alertaron a bomberos. Con ayuda de vecinos trataron de extinguir lo más posible el incendio”, relató.
El fuego afectó principalmente muebles y un equipo de aire acondicionado, aunque no llegó a comprometer toda la habitación ni el resto de la vivienda. “Quedaron daños en lo que es mobiliario, muebles y aire acondicionado. Gracias a Dios no perjudicó toda la habitación”, señaló el bombero.
Tareas de reconstrucción tras el siniestro
Tras el incendio, parte de la estructura del inmueble deberá ser reparada debido a los daños ocasionados por el fuego y el humo.
De acuerdo con lo explicado por los bomberos, será necesario realizar trabajos de reconstrucción en el techo, perfiles, chapas y paredes, además de retirar el revoque afectado. “Hay material que se tiene que reconstruir de nuevo. Los perfiles del techo, la chapa, las paredes, todo queda afectado a raíz del incendio”, indicó Albarello.
Por el momento, no se confirmó si los propietarios solicitarán ayuda a través de redes sociales o mediante iniciativas solidarias, aunque no se descarta que puedan hacerlo una vez evaluados los daños totales.
El operativo permitió evitar consecuencias mayores y destacó nuevamente el papel clave de los vecinos y el rápido accionar de los bomberos, que lograron contener el incendio antes de que el fuego se extendiera.