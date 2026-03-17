Semana de definiciones: se sortean los grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana

Esta semana se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y de la Copa Sudamericana, un evento que definirá el camino de los 64 equipos que disputarán los dos torneos más importantes del fútbol sudamericano. Entre los participantes habrá doce clubes argentinos que esperan conocer a sus rivales para el inicio de la competencia continental.

El acto se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 20 (hora argentina) en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. Durante la ceremonia primero se sortearán los grupos de la Sudamericana y posteriormente se definirá la composición de la Copa Libertadores.

En la máxima competencia continental participarán seis equipos argentinos: Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. Todos ellos integran el cuadro de 32 clubes que disputarán la fase de grupos del torneo.

Cómo quedaron conformados los bombos

Para el sorteo de la Copa Libertadores, la Conmebol dividió a los equipos en cuatro bombos según el ranking continental. En el bombo uno aparecen Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

El segundo bombo está integrado por Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. En el tercer copón figuran Junior, Universidad Católica de Chile, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco.

Por último, el bombo cuatro incluye a Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol y cuatro equipos provenientes de la fase previa: Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín.

El calendario del torneo continental

La fase de grupos de la Copa Libertadores comenzará el martes 7 de abril con la disputa de la primera jornada. La segunda fecha se jugará entre el 14 y el 16 de abril, mientras que la tercera se disputará entre el 28 y el 30 del mismo mes.

La cuarta jornada se desarrollará entre el 5 y el 7 de mayo. Posteriormente, la quinta fecha se jugará entre el 19 y el 21 de mayo y la sexta, que cerrará la etapa inicial, se disputará entre el 26 y el 28 de mayo.

Una vez finalizada la fase de grupos, la Conmebol realizará el sorteo de los cruces de octavos de final durante la semana del 6 de junio. A partir de ese momento comenzará la etapa eliminatoria que conducirá a la final.

Los equipos argentinos en la Sudamericana

En paralelo, la Copa Sudamericana también contará con presencia argentina. River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central formarán parte de la competencia.

Al igual que en la Copa Libertadores, el torneo tendrá una fase de grupos que comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Posteriormente se disputarán las etapas eliminatorias hasta llegar a la final.

El partido decisivo de la Copa Libertadores está previsto para el 28 de noviembre en Montevideo, mientras que la final de la Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Con el sorteo de esta semana quedará definido el primer paso del camino hacia esos encuentros decisivos.