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Boca sumó un avance importante en el proyecto para ampliar La Bombonera

El club avanza con el plan de ampliación del Estadio Alberto J. Armando y el expediente ya comenzó a ser analizado por el organismo nacional que regula el transporte ferroviario. El trámite es clave para determinar si se habilita la construcción de estructuras cercanas a las vías del tren.

17 de Marzo de 2026
La Bombonera.
La Bombonera.

El club avanza con el plan de ampliación del Estadio Alberto J. Armando y el expediente ya comenzó a ser analizado por el organismo nacional que regula el transporte ferroviario. El trámite es clave para determinar si se habilita la construcción de estructuras cercanas a las vías del tren.

El proyecto de ampliación de Boca para el estadio Alberto J. Armando sumó un nuevo avance administrativo. El expediente vinculado al plan de obras llegó formalmente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que ahora deberá analizar la viabilidad del proyecto.

 

El movimiento representa un paso importante dentro del proceso que el club inició para llevar adelante la ampliación de La Bombonera. La iniciativa forma parte de uno de los principales objetivos institucionales impulsados por la actual gestión encabezada por Juan Román Riquelme.

 

 

La llegada del expediente a la CNRT ocurre pocos días después de que Ferrosur avanzara en el análisis de la propuesta presentada por el club. El proyecto contempla la construcción de seis columnas en un sector cercano a las vías ferroviarias, una intervención considerada clave para el desarrollo de la obra.

 

Un paso clave dentro del proyecto

 

La evaluación por parte de la CNRT forma parte de los procedimientos necesarios para determinar si se pueden realizar obras en un área que se encuentra próxima a infraestructura ferroviaria. En ese contexto, los equipos técnicos del organismo comenzarán a estudiar el expediente.

 

El análisis busca determinar si la construcción prevista por Boca cumple con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para avanzar con el plan de ampliación del estadio.

 

Proyecto para ampliar La Bombonera.
Proyecto para ampliar La Bombonera.

 

Dentro de ese proceso también podrían intervenir otros organismos del Estado. Entre ellos se mencionan la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), aunque aún no se confirmó oficialmente qué entidades participarán del dictamen final.

 

Las etapas que faltan para avanzar

 

El tiempo que demandará la evaluación del expediente depende de la complejidad del proyecto y de los informes técnicos que deban elaborarse durante el proceso.

Por ese motivo, todavía no existe un plazo definido para que se emita una resolución sobre el pedido presentado por Boca.

 

 

En caso de que el organismo nacional otorgue el visto bueno correspondiente, el proyecto deberá cumplir otra instancia administrativa. El club necesitará posteriormente la autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para iniciar las obras.

 

Mientras tanto, la ampliación de La Bombonera continúa avanzando en el plano institucional y administrativo, en un proyecto que busca aumentar la capacidad del estadio y modificar su estructura en los próximos años.

Temas:

Boca Bombonera Riquelme
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