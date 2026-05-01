La inscripción para residencias en salud en Entre Ríos estará abierta hasta el 15 de mayo

El Ministerio de Salud de Entre Ríos mantiene abierta la convocatoria para ingresar a las residencias en salud correspondientes al ciclo 2026-2027, con un proceso de inscripción que se extenderá hasta el 15 de mayo.

Las residencias están dirigidas a profesionales médicos y de otras disciplinas vinculadas al sistema sanitario, con el objetivo de fortalecer la formación en el ámbito público provincial.

Desde la Coordinación de residencias, se indicó que esta instancia representa una de las principales vías de capacitación para quienes buscan especializarse y desempeñarse en hospitales y centros de salud.

Un sistema clave para la formación

La coordinadora del área, Daniela Bello, señaló que las residencias constituyen un pilar central en el desarrollo del sistema sanitario.

En ese sentido, explicó que no se trata únicamente de una etapa de formación, sino de un espacio donde se construyen perfiles profesionales que sostienen la atención médica en el presente y en el futuro.

Además, destacó que los residentes cumplen funciones esenciales dentro de los servicios de salud, participando activamente en la atención de pacientes y en áreas críticas del sistema.

Etapas del proceso de selección

El cronograma de las residencias contempla distintas etapas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.

La preinscripción online se encuentra habilitada desde el 1 de mayo y se extenderá hasta el día 15, mientras que la revisión de la documentación se realizará entre el 18 y el 28 de mayo.

Posteriormente, el examen provincial está previsto para el 7 de julio en Paraná, en el Campus Universitario de Uader.

Fechas clave y adjudicación

Luego de la instancia evaluativa, el proceso de las residencias continuará con entrevistas y adjudicación de cargos entre el 20 y el 31 de julio.

El orden de mérito definitivo será publicado el 7 de agosto, mientras que el ingreso formal al sistema está previsto para el 1 de septiembre.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que el concurso se realizará bajo la modalidad de antecedentes y oposición.

Cómo acceder a la inscripción

Las personas interesadas en las residencias pueden consultar la información completa en el sitio oficial del Ministerio de Salud de Entre Ríos, donde se detallan especialidades, sedes y requisitos.

Además, la preinscripción se realiza de manera online, a través de los canales habilitados por la cartera sanitaria.