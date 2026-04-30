Residencias médicas: aprobaron un nuevo reglamento con cambios en becas, horarios y licencias

El Gobierno nacional aprobó un nuevo reglamento para las residencias médicas, que introduce cambios en las modalidades de contratación, la carga horaria, el régimen de licencias y los requisitos de ingreso. La medida fue oficializada a través de la Resolución 542/2026 del Ministerio de Salud.

El nuevo esquema para las residencias médicas comenzó a regir desde este año y reemplaza al anterior marco normativo, que había quedado sin efecto tras la finalización de la emergencia sanitaria. Según se informó, el objetivo es unificar criterios y garantizar condiciones más equitativas en la formación profesional.

Uno de los cambios centrales es que la Beca Nacional de Residencia será la única modalidad de contratación para quienes ingresen al sistema en establecimientos nacionales o con convenio con la cartera sanitaria.

Unificación del sistema de becas

El nuevo reglamento establece que todos los ingresantes a las residencias médicas percibirán una beca nacional, con la posibilidad de sumar bonos otorgados por cada institución.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que esta decisión busca evitar diferencias entre residentes y mejorar la transparencia en la asignación de recursos. Además, se indicó que las instituciones deberán cubrir el seguro de salud y de mala praxis de los profesionales en formación.

En tanto, quienes ya se encuentren dentro del sistema podrán optar por continuar bajo el esquema anterior o adherirse a la nueva modalidad.

Cambios en licencias y condiciones laborales

Otro de los puntos relevantes del nuevo reglamento para las residencias médicas es la ampliación del régimen de licencias.

A partir de ahora, además de las licencias habituales, se incorporan permisos por enfermedad de familiares, fallecimiento de parientes cercanos y situaciones especiales que serán evaluadas según cada caso.

En cuanto a la carga laboral, se mantiene el límite de 45 horas semanales y un máximo de ocho guardias mensuales, sin modificaciones respecto al esquema previo.

Nuevos criterios de ingreso

El reglamento también introduce cambios en el sistema de acceso a las residencias médicas, según informó APF.

Se otorgarán cinco puntos adicionales en el orden de mérito a quienes hayan realizado sus estudios en universidades argentinas. Asimismo, desde 2027 los profesionales extranjeros deberán acreditar títulos de instituciones con estándares internacionales reconocidos.

Por otra parte, cada jurisdicción será responsable de tomar sus propios exámenes de ingreso, con criterios definidos a nivel local.

Alcance de la medida

La normativa se aplicará a las residencias que se desarrollan en establecimientos nacionales y en instituciones con convenio con el Ministerio de Salud.

Según se indicó, los acuerdos firmados con anterioridad mantendrán su vigencia hasta su finalización, mientras que los actuales residentes podrán decidir si se adaptan al nuevo sistema.

Desde la cartera sanitaria señalaron que la reforma apunta a garantizar la equidad en el acceso a las residencias médicas, fortalecer la formación y asegurar la estabilidad de las trayectorias profesionales.