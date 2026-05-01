“Hay que tener fe y seguir”: las voces de los fieles en el Día del Trabajador

En la previa de la tradicional misa por el Día del Trabajador, fieles participaron de una procesión hacia la parroquia San José Obrero de Paraná y compartieron sus testimonios sobre el valor del trabajo, la fe y la realidad actual.

Durante la caminata, que reunió a vecinos, familias y trabajadores, el Día del Trabajador se vivió como una jornada de reflexión y agradecimiento, con múltiples voces que se expresaron ante los micrófonos de Elonce.

En ese contexto, el Día del Trabajador también estuvo marcado por pedidos y mensajes de esperanza, en medio de una convocatoria que combinó tradición religiosa y participación comunitaria.

Entre el agradecimiento y la fe

Muchos de los fieles que participaron de la procesión coincidieron en destacar el sentido espiritual de la jornada.

“Venimos todos los años, mucho que agradecer al santo”, expresó una mujer que se sumó a la caminata, y agregó: “Se agradece, se pide y la verdad que muy agradecida”.

En la misma línea, otro de los presentes señaló: “Con mucho trabajo, gracias a Dios. Agradeciendo siempre a San José”, al explicar el motivo de su participación en la celebración.

La jornada también reunió a personas de distintas edades, muchas de ellas con un fuerte vínculo con la parroquia y la tradición de San José Obrero.

Misa en la iglesia San José Obrero.

Testimonios sobre la realidad actual

El Día del Trabajador también dejó lugar para reflexiones sobre la situación laboral.

“Uno tiene trabajo y lo valora, tratando de llegar al mes como siempre”, expresó uno de los entrevistados, quien reconoció que el contexto no es sencillo.

Otra vecina, jubilada, planteó una mirada más amplia sobre la realidad social: “Es un momento de reflexión. Sabemos la realidad de todos, pero tenemos que tener fe y

esperanza”.

En ese sentido, agregó: “La vida nos ha enseñado que hay que seguir. A veces refugiarse en Dios ayuda a poder salir adelante”.

Misa en la iglesia San José Obrero.

Mensajes de esperanza y acompañamiento

En medio de la procesión por el Día del Trabajador, varios fieles coincidieron en la importancia de sostener la esperanza.

“Que tengan fe, que recen mucho y que crean en Dios. En algún momento vamos a salir adelante”, expresó Zulma, una de las participantes.

Por su parte, otra mujer destacó el sentido de comunidad en la jornada: “Gracias a él tenemos trabajo y le pido bendiciones para los que no tienen, con fe lo van a conseguir”.

También hubo lugar para quienes recordaron su historia laboral y la importancia del trabajo en la vida familiar. “Siempre nos dio trabajo y pudimos mantener la familia y tratar de progresar”, señaló un jubilado que participó de la actividad.

De esta manera, la procesión por el Día del Trabajador en Paraná combinó tradición, emoción y testimonios que reflejaron distintas realidades, con un mensaje común centrado en la fe, el agradecimiento y la búsqueda de oportunidades.