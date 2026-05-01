Femicidio de Julieta Riera: a seis años, el dolor de la madre y el temor por Christe

REDACCIÓN ELONCE
A seis años del femicidio de Julieta Riera, su madre recordó el impacto de la pérdida y cuestionó la lentitud judicial. Su testimonio está marcado por el dolor, la espera y el temor a la impunidad.
El femicidio de Julieta Riera sigue marcando a su familia a seis años de su muerte, en medio de un proceso judicial que aún no tiene resolución definitiva y mantiene abierta la herida del caso ocurrido en Paraná.
El 30 de abril de 2020, la joven de 24 años cayó desde el balcón de un departamento ubicado en el octavo piso de un edificio de calle San Martín 918. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal y la querella, fue arrojada por su entonces pareja, Jorge Julián Christe, quien fue condenado por femicidio, aunque el fallo fue posteriormente anulado.
En la actualidad, la causa se encuentra a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras la familia convive con la ausencia y la incertidumbre que genera la falta de una sentencia firme.
El recuerdo cotidiano y el dolor que persiste
Ana Brugo, madre de la víctima, sostuvo que el paso del tiempo no logró mitigar el dolor. “No pasa un día que no me levante y no me acueste pensando en ella”, expresó al describir cómo el recuerdo de su hija permanece presente en la vida cotidiana.
“Han pasado seis años, pero yo recuerdo todo como aquella vez. Hemos hecho un trabajo en familia de recordarla con mucho cariño, con mucho amor”, señaló a Diario Uno, al tiempo que remarcó la dificultad de reconstruir la vida tras la pérdida.
Al evocar a Julieta, la definió como “una buena hija y hermana”, destacando su rol en el cuidado de su abuela durante la pandemia. “Era una dulzura”, agregó, en un intento por mantener viva su memoria.
Un proceso judicial marcado por demoras
El recorrido judicial del caso estuvo atravesado por decisiones contradictorias. En 2021, un jurado popular condenó a Christe por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género”.
Sin embargo, en 2023 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló el juicio y le otorgó el arresto domiciliario, lo que profundizó la sensación de desamparo en la familia de la víctima.
Actualmente, la Corte Suprema deberá definir si corresponde realizar un nuevo juicio o confirmar la condena dictada por el jurado popular, en un expediente que ingresó en 2024 y avanza con lentitud.
El temor a la impunidad y la revictimización
Brugo expresó su preocupación ante la posibilidad de que el acusado recupere la libertad. “Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad. Que quede todo impune”, afirmó a Diario Uno, al advertir sobre las consecuencias sociales de una eventual falta de justicia.
“Fue terrible que todo haya quedado en la nada. No terminamos nunca de hacer el duelo”, añadió, al describir el impacto emocional de un proceso judicial que no logra cerrarse.
Además, remarcó el desgaste que implica cada instancia judicial: “Cada citación es como que te meten el dedo en la llaga. Ya no es un dedo, es un puñal”, sostuvo.
El acompañamiento y la reconstrucción familiar
En medio del dolor, la familia buscó herramientas para sostenerse. La madre de Julieta destacó la importancia del acompañamiento psicológico y del entorno cercano para atravesar el proceso.
“Hubo que explicarle a los chicos lo que había pasado con su tía. No es que soluciona todo la terapia, pero ayuda a la salud mental”, explicó a Uno, en relación al impacto en las nuevas generaciones.
Finalmente, instó a quienes atraviesan situaciones similares a buscar ayuda profesional y contención, mientras aguarda una resolución judicial que permita, al menos, avanzar hacia una instancia de justicia.