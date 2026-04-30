Organizaciones sociales reclamaron condiciones dignas para los trabajadores: “La estamos pasando muy mal"

REDACCIÓN ELONCE
Organizaciones sociales y sindicales de Paraná se convocaron en el marco de la jornada de lucha de la CGT, con críticas a la situación laboral y económica del país. Referentes brindaron su postura a Elonce.
Organizaciones sociales se convocaron este jueves en la plaza 1º de Mayo Paraná en el marco de la jornada de lucha de la CGT, con motivo del Día del Trabajador. La actividad reunió a referentes sindicales, sociales y comunitarios que expresaron a Elonce su preocupación por la situación laboral, la pérdida de empleo y el impacto de las políticas económicas actuales.
La jornada estuvo atravesada por discursos críticos hacia el rumbo económico del país y por la demanda de mayor protección a los sectores trabajadores.
En ese contexto, la referente Alicia Glauser expresó: “Vinimos con las compañeras de la Asamblea y los trabajadores para expresar nuestro repudio a lo que se está llevando adelante en el país, que realmente es terrible lo que le pasa a la desocupación”.
Preocupación por la crisis laboral
Glauser también advirtió sobre despidos recientes y el impacto en la provincia: “Hoy nos enteramos que en el correo echaron a 20 personas y todos los días tenemos noticias de ese tipo. El gobernador de Entre Ríos está alineado con la Nación, hace lo mismo, y también es repudiable”.
En su análisis, sostuvo que la situación actual afecta a toda la sociedad: “No es una fiesta, es un duelo nacional. Se está pasando muy mal no solo los trabajadores, sino también los jubilados, los estudiantes y todo el pueblo argentino”.
Por su parte, Yolanda Almada señaló: “No hay perspectiva de que esto no se vaya a acrecentar. Hablamos de familias que quedan totalmente desamparadas”.
Reclamos históricos y modelo económico
El dirigente Claudio Puntel remarcó la vigencia de los reclamos laborales históricos: “A casi 150 años de los mártires de Chicago, la demanda de ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de recreación sigue vigente”.
También cuestionó el actual modelo económico: “Este programa de ajuste es una transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores concentrados de la economía”.
Además, advirtió sobre medidas provinciales: “En Entre Ríos es lo mismo con el proyecto de Frigerio y el intento de reforma de la ley de jubilaciones, que es otro golpe a los jubilados actuales y futuros”.
Economía popular y trabajo comunitario
Por su parte, Oscar Barbieri destacó la necesidad de fortalecer la producción nacional: “Queremos un programa que priorice el trabajo argentino y mejores salarios para todos. También trabajamos con las economías populares para recuperar programas de empleo”.
En la misma línea, informó avances en el sector: “Se comunicó que se suspendían despidos en el correo argentino y que los trabajadores podrán continuar con sus tareas”.
Finalmente, Emanuel Cornejo destacó las tareas territoriales: “Hay equipos que trabajan en salud comunitaria acompañando a chicos con consumos problemáticos y fortaleciendo redes de contención en los barrios”.