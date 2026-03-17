León Gieco apoyó la travesía náutica que rechaza el dragado del río Paraná

El músico y cantante León Gieco apoyó la travesía náutica "Salvemos el Paraná y sus humedales" en defensa del río y contra el aumento del dragado que propone la licitación de la hidrovía. El pasado sábado, los participantes hicieron su paso por la capital entrerriana.

En un mensaje dirigido al Foro por la Recuperación del Paraná, dijo que "no podemos permitir que entreguen el control de nuestros ríos".

Vale recordar que la expedición recorre un trayecto de unos 800 kilómetros desde la provincia de Chaco hasta su culminación en la ciudad de Rosario. Tiene como objetivo principal manifestar un rechazo a la licitación de la hidrovía y al inminente aumento de la profundidad del dragado del río Paraná.

Ese proceso avanza sin realizar de forma previa los estudios de impacto ambiental y según denuncian los activistas de la región, amenaza el frágil equilibrio natural y la biodiversidad de los humedales.

Gieco decidió sumar su voz para respaldar el reclamo "porque el Paraná es nuestra identidad, es nuestra agua, son nuestros humedales, es nuestra soberanía".

"No podemos permitir que sigan maltratando el ecosistema ni entregando el control de nuestros ríos. Como decimos siempre, lo que se defiende no se vende", afirmó.

Además el cantante llamó a sumarse a "recibir la travesía en cada puerto". "Poné tu bandera, levantá tu voz por un Paraná en manos argentinas", invitó en el video difundido en las redes del Foro.

Una travesía de 800 km por el río Paraná

La iniciativa comenzó el 7 de marzo y se realiza en tres tramos durante 14 días a lo largo de aproximadamente 800 kilómetros por el río Paraná. Los participantes de la travesía lleva enormes y llamativas banderas argentinas estampadas con consignas como “el Paraná en manos argentinas”, “no a los 44 pies”, “salvemos el Paraná y sus humedales”, y “Argentina sangra por el Paraná”.

Sus protagonistas se manifiestan “en firme oposición a una nueva privatización, extranjerización, y a la destrucción del río ‘al que mal llaman hidrovía’, como a las pretensiones de profundizar su dragado a 44 pies, lo que constituirí. ‘un verdadero ecocidio’”.

Con el dragado actual en 36 pies se ha agudizado la crisis hídrica (taponamiento de bocas, reducción de las lagunas y riachos que funcionan como cortafuegos naturales y áreas de reproducción de peces), poniendo en serio riesgo el acceso al agua como recurso vital y todo el ecosistema vinculado a los humedales.

La travesía entra en su tramo final entre Santa Fe y Rosario, y tendrá nuevos capítulos en el sitio histórico de la Batalla de Punta Quebracho en Puerto San Martin, por ejemplo, hasta llegar el sábado 21 a la ciudad de la creación de la bandera donde se hará el acto de cierre.