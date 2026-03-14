Travesía del Paraná: “Al río se lo defiende desde el agua y desde la tierra”

La travesía en defensa del Paraná y los humedales llegó este fin de semana a la capital entrerriana como parte de un recorrido que comenzó el 7 de marzo y que atraviesa distintas localidades a lo largo del río. La iniciativa reúne a remeros, organizaciones ambientales y vecinos que buscan visibilizar la necesidad de proteger el ecosistema del Paraná.

La actividad tuvo lugar en el balneario municipal, donde se realizó un evento cultural y la lectura de un documento conjunto impulsado por organizaciones socioambientales. Allí se congregaron vecinos, militantes ambientales y referentes de distintas agrupaciones que siguen la travesía desde su inicio.

Daniela Vera, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, explicó el origen del recorrido y destacó el acompañamiento recibido en cada punto del trayecto. “Hay un grupo de gente que empezó el día 7 de marzo a remar por toda la costa del Paraná hasta llegar a Rosario. Van haciendo distintas paradas en distintos lugares. Recorrieron una parte del Chaco y Corrientes”.

Foto: Elonce.

Actividades culturales y concientización ambiental

La travesía fue recibida con distintas expresiones culturales y comunitarias a lo largo del recorrido. Según los organizadores, en cada localidad se desarrollaron actividades destinadas a generar conciencia sobre la importancia del río y los humedales para la vida cotidiana de las poblaciones ribereñas.

Vera resaltó la participación de la comunidad y el vínculo histórico entre la población y el río: “La verdad es que el recibimiento es muy grande porque nuestro pueblo ama nuestro río. Estamos muy acostumbrados a tener nuestra vida alrededor del río”.

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Además, remarcó que la defensa del Paraná implica una acción colectiva: “Al río se lo defiende desde el agua y desde la tierra”.

Reclamos contra el dragado y pedido de participación provincial

Uno de los principales reclamos de la travesía en defensa del Paraná y los humedales apunta a frenar el proyecto de dragado del río a 44 pies, una iniciativa que, según los ambientalistas, podría provocar graves consecuencias ecológicas y sociales.

Vera explicó la posición del movimiento frente a esa iniciativa. “Desde el año pasado se viene denunciando la posibilidad de licitación del dragado a 44 pies del río, que decimos que es un ecocidio que va a secar nuestro río, que es el que nos da la vida”.

Por su parte, el abogado ambientalista Enzo Culasso sostuvo que el actual esquema de gestión prioriza intereses económicos vinculados al comercio exterior por encima de las necesidades ambientales y sociales: “Lo que venimos reclamando, como decía, es esta lógica de de frenar la entrega de nuestro río, pero también esta lógica de que solo pondera los intereses económicos y abaratar los costos logísticos”.

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El impacto ambiental de la hidrovía

Durante el encuentro también se cuestionó el funcionamiento actual de la vía navegable troncal del Paraná, conocida como hidrovía. Los especialistas advierten que las decisiones sobre su desarrollo no han contemplado evaluaciones ambientales integrales.

Culazo remarcó que, según las denuncias de organizaciones ambientales, la actividad se realiza sin estudios de impacto ambiental adecuados. “Hasta ahora la mal llamada hidrovía funciona sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental y tampoco se está estudiando los impactos de lo que se pretende hacer”, indicó.

Foto: Elonce.

El abogado también subrayó la importancia de los humedales asociados al río, que cumplen funciones claves para el equilibrio ecológico y la calidad de vida de la población. “Este vasto ecosistema de humedales que nosotros vemos cuando nos sentamos en las barrancas del río Paraná nos brindan servicios ambientales o funciones ecosistémicas que son gratuitas”.

Un llamado a defender el río

Desde la organización de la travesía señalaron que el objetivo central es informar y movilizar a la población para que participe en la defensa del río y de sus recursos naturales. En ese sentido, sostienen que la concientización ciudadana es una herramienta fundamental para impulsar cambios en las políticas públicas.

Culasso explicó que la campaña también busca recuperar la identidad cultural vinculada al río. “De alguna manera lo que buscamos es que esta lógica de pretender adaptar el río a barcos que son que están preparados para cruzar el océano, que es una una lógica irracional”.

Finalmente, el ambientalista planteó la necesidad de que las provincias tengan un rol activo en la gestión del Paraná y propuso la creación de un comité de cuenca que incluya a todos los actores involucrados. “Lo que queremos es que se conforme un comité de cuenca del río Paraná a donde todos los intereses a lo largo de la cuenca puedan ser tenidos en cuenta”, concluyó.