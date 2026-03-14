“Salvemos el Paraná y sus humedales”: la travesía llegó al Balneario Municipal de la capital entrerriana

REDACCIÓN ELONCE
La travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales” llegó este sábado al Balneario Municipal de Paraná, donde organizaciones sociales y ambientales convocaron a vecinos a participar de una jornada en defensa del río y de los humedales.
La travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales” llegó este sábado por la tarde a la ciudad de Paraná y tuvo su punto de encuentro en el Balneario Municipal, donde organizaciones sociales, ambientales y vecinos se reunieron para acompañar el arribo de los participantes que recorren el río en defensa del ecosistema. La actividad comenzó alrededor de las 16 y reunió a personas interesadas en visibilizar la importancia ambiental del río Paraná.
Asimismo, la jornada formó parte de la campaña regional “Remar contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía”, una iniciativa que se desarrolló de manera simultánea en distintos países de América Latina y el Caribe. La propuesta buscó poner en agenda la discusión sobre la protección del agua y de los territorios vinculados a ríos y humedales.
En Paraná, la llegada de la travesía se convirtió en un espacio de encuentro y reflexión entre organizaciones ambientales, colectivos sociales y vecinos de la capital entrerriana. Durante la actividad se compartieron experiencias, se difundieron los objetivos de la campaña y se invitó a la comunidad a involucrarse en la defensa del río.
Una campaña regional por el agua y los territorios
La campaña “Remar contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía” fue impulsada por la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, un espacio que articula acciones de organizaciones y movimientos sociales que trabajan en la defensa del agua y los territorios en distintos países de la región.
Desde este ámbito señalaron que el objetivo de la iniciativa fue fortalecer la conciencia ambiental sobre el valor de los ecosistemas acuáticos y la necesidad de protegerlos frente a distintas amenazas. Los ríos y humedales, destacaron, cumplen un papel fundamental tanto en la biodiversidad como en la vida cotidiana de las comunidades que habitan sus márgenes.
En ese marco, durante los últimos días se realizaron encuentros, actividades culturales y movilizaciones en diferentes puntos del continente. Todas estas acciones buscaron visibilizar la importancia del acceso al agua y promover el compromiso social con el cuidado de los ecosistemas.
Una travesía para visibilizar el valor del río Paraná
La travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales” se desarrolló a través de una remada colectiva impulsada por integrantes del Foro por la Recuperación del Paraná, quienes recorrieron distintos tramos del río realizando paradas en localidades ribereñas.
Durante cada escala, los participantes llevaron adelante actividades de difusión y encuentros con vecinos y organizaciones locales. El objetivo fue compartir información sobre la situación del río y sumar adhesiones a la defensa del Paraná y de los humedales asociados.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa fue advertir sobre los posibles impactos ambientales de proyectos vinculados al dragado de la vía navegable. En ese sentido, los organizadores plantearon la necesidad de abrir un debate público sobre el futuro del río y las decisiones que podrían afectar a los ecosistemas fluviales.
Una jornada para reforzar el debate ambiental
La llegada de la travesía a la capital entrerriana se convirtió en una nueva instancia de visibilización para la defensa del río Paraná. Los organizadores destacaron la participación de vecinos y organizaciones locales que se acercaron al Balneario Municipal para acompañar la actividad.
Durante el encuentro también se remarcó la importancia de la participación ciudadana para impulsar políticas que garanticen la preservación de los humedales y el cuidado del agua como bien común.
Con actividades abiertas y espacios de intercambio, la jornada en la costa paranaense buscó fortalecer el debate público y reafirmar el compromiso colectivo con la protección del río, en el marco de la campaña “Salvemos el Paraná y sus humedales”, que continúa desarrollándose en distintos puntos de la región.