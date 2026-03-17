San Lorenzo despidió a Damián Ayude tras la goleada ante Defensa y Justicia

El ciclo de Damián Ayude como entrenador de San Lorenzo llegó a su fin este martes luego de una serie de resultados negativos en el inicio de la temporada. La dirigencia decidió interrumpir el vínculo tras la goleada sufrida ante Defensa y Justicia, en un partido que terminó de profundizar el mal momento deportivo del equipo.

La decisión fue comunicada al entrenador durante una reunión con Pablo “Pitu” Barrientos, quien se desempeña como responsable del fútbol profesional del club. Desde la conducción entendieron que el equipo necesitaba un cambio de rumbo en el banco de suplentes para intentar revertir la situación.

Antes de que se confirmara su salida, el propio Ayude había manifestado su intención de continuar en el cargo. Tras la derrota frente a Defensa y Justicia había señalado que no pensaba dar un paso al costado y que confiaba en poder revertir el momento del equipo.

Un ciclo marcado por resultados adversos

El resultado ante Defensa y Justicia terminó siendo determinante para la continuidad del entrenador en San Lorenzo, ya que el equipo volvió a mostrar dificultades tanto en el funcionamiento colectivo como en el rendimiento individual de varios jugadores.

A esa derrota se sumaron otros resultados que complicaron el panorama deportivo, entre ellos la caída en el clásico frente a Huracán y una racha sin victorias que dejó al equipo lejos de las expectativas planteadas a comienzos de año.

Damián Ayude.

En ese contexto, la dirigencia decidió avanzar con la salida del entrenador con la intención de iniciar una nueva etapa deportiva, según informó la Agencia NA.

Un torneo con varias salidas de entrenadores

La salida de Ayude en San Lorenzo se suma a una serie de cambios de entrenadores que se registraron en el fútbol argentino durante el torneo Apertura.

Entre los casos más recientes aparecen las salidas de Daniel Oldrá en Instituto, Hugo Colace en Atlético Tucumán y la renuncia de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez en Newell’s.

También se registró la salida de Marcelo Gallardo en River y la de Iván Delfino en Estudiantes de Río Cuarto, en un torneo que ya acumula varios cambios en los bancos de suplentes.