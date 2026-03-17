Persecución policial terminó con dos detenidos acusados de varios delitos

La policía de Victoria detuvo a dos hombres tras una persecución. Uno de ellos tenía pedido de captura por violencia de género, amenazas y otros delitos.
Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada del lunes en la ciudad de Victoria, tras una persecución policial que culminó con un allanamiento en una vivienda. El procedimiento se realizó en el marco de una causa por varios delitos, entre ellos violación de domicilio, hurto, desobediencia judicial, lesiones en contexto de violencia de género y amenazas calificadas con arma de fuego.
Según informaron fuentes policiales, el operativo fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental en cumplimiento de un oficio judicial proveniente del Juzgado de Garantías que ordenaba la captura de un hombre de 36 años.
El sospechoso era investigado por distintos hechos delictivos y además registraba dos denuncias recientes por amenazas calificadas con arma de fuego radicadas el día anterior.
La persecución
El procedimiento comenzó alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando los efectivos lograron localizar al sospechoso mientras se desplazaba en una motocicleta Honda XR 150 cc.
El hombre circulaba acompañado por otro sujeto de 27 años y fue detectado en la intersección de bulevar Brown y calle San Miguel.
Al advertir la presencia policial, los ocupantes de la motocicleta intentaron escapar, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por distintos sectores de la ciudad.
El seguimiento se desarrolló por la zona de Camino de la Costa, Quinto Cuartel y Segundo Cuartel.
Allanamiento y detenciones
La persecución finalizó cuando los sospechosos ingresaron a un domicilio ubicado en calle Rondeau, entre Ituzaingó y Hornos.
Tras esta situación, la policía solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por la Justicia.
El procedimiento se concretó a las 5:10 de la madrugada y estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial.
Durante el operativo se procedió a la detención del hombre de 36 años que era intensamente buscado por la Justicia, así como también de su acompañante de 27 años, quien habría participado en los hechos denunciados.
Ambos detenidos fueron trasladados posteriormente a la Jefatura Departamental, donde quedaron alojados a disposición de la autoridad judicial interviniente.