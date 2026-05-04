Convocan a un gran bingo solidario en la escuela Nº36 para mejorar el edificio: $150.000 en juego

REDACCIÓN ELONCE
El bingo solidario en la escuela Nº36 reunirá a la comunidad educativa el próximo 16 de mayo con el objetivo de recaudar fondos para obras urgentes en el histórico edificio.
El bingo solidario en la escuela Nº36 se realizará el próximo 16 de mayo en Paraná, en el emblemático edificio de la Escuela Nº36 “Capitán General Justo José de Urquiza”, con el objetivo de reunir fondos para mejoras edilicias. La iniciativa, impulsada por la cooperadora junto a docentes y personal de la institución, busca convocar a toda la comunidad a participar de una jornada solidaria.
Desde la organización destacaron a Elonce el compromiso colectivo detrás del evento: “Invitar a toda la comunidad a este gran bingo que estamos organizando. Estamos muy contentos”.
Además, remarcaron el trabajo conjunto que sostiene estas acciones: “Estamos con todo el grupo de cooperadora, entre secretarios, preceptores y profesores. Nos juntamos para colaborar, trabajar y reunir fondos para arreglar nuestra escuela”.
Necesidades urgentes y trabajo comunitario
Las autoridades explicaron que los recursos obtenidos son fundamentales para el funcionamiento cotidiano. “La cooperadora paga todo lo que es gasto de teléfono, internet. Ahora tenemos que arreglar el techo de una de las aulas, los baños. Es mucho el gasto que se tiene mes a mes. Es muy importante la colaboración de todos”.
En cuanto a la institución, detallaron su magnitud: “Es una escuela grande, tiene 44 cursos entre turno mañana y turno tarde. Tenemos orientaciones en ciencias sociales, biología, economía y robótica. Hay una matrícula de 650 alumnos que vienen de distintos barrios de Paraná y también de localidades cercanas como San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde”.
La diversidad de estudiantes y la amplitud de la oferta educativa refuerzan la importancia de mantener el edificio en condiciones adecuadas para el aprendizaje diario.
Un evento solidario con premios y convocatoria abierta
El bingo solidario en la escuela Nº36 tendrá lugar el sábado 16 de mayo a las 15, con importantes premios para los participantes. “Vamos a estar con un pozo acumulado de 150.000 pesos, va a haber servicio de cantina y los esperamos. Todos los años se hace un bingo que es multitudinario, se junta mucha gente”.
Sobre el destino de lo recaudado, indicaron: “La idea de este año es pintar las aulas. Queremos tratar de dejar todas las aulas en condiciones, así que los esperamos”.
También brindaron detalles para asistir: “Está situado en calle Urdinarrain 27. Se puede acceder fácilmente y hay lugar para estacionar en la zona”.
Cómo participar y colaborar con la escuela
Las entradas ya se encuentran a la venta: “El cartón anticipado está a 2000 pesos y en puerta va a estar 3000. Después va a haber promociones con más cartones y distintos sorteos durante la jornada”.
Además, destacaron el valor simbólico del evento para los estudiantes: “Siempre les decimos a los chicos: este es su lugar, es su espacio y es para mejorar el lugar donde convivimos todos los días durante la mayor parte del año”.
Finalmente, extendieron la invitación a comerciantes y emprendedores: “Queremos invitar a aquellos que quieran colaborar con una ayuda. Nos pueden acercar un flyer o su logo y lo vamos a pasar en una pantalla gigante durante el evento”.