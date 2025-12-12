Video: madre e hija cayeron a un zanjón al resbalar en un badén sin medidas de seguridad

Ambas mujeres intentaban cruzar un badén cubierto de verdín y grasa, en Concepción del Uruguay. Vecinos denunciaron que el problema se arrastra desde hace más de un año por un caño cloacal roto y reclamaron una solución urgente.
Una mujer y su hija protagonizaron un peligroso episodio el martes por la mañana cuando intentaban cruzar el badén ubicado sobre calle J.C. González, a la altura del desagüe que proviene del ex FAPU, en Concepción del Uruguay. En ese sector, la joven resbaló sobre la calzada húmeda y perdió el equilibrio, lo que provocó su caída al zanjón. De manera fortuita, la joven no golpeó su cabeza contra el hormigón del desagüe, lo que evitó consecuencias más graves.
Al advertir la situación, la madre se arrojó tras su hija para intentar socorrerla. De inmediato, varios vecinos que presenciaron el hecho se acercaron para ayudar, entre ellos un joven operario de Video Digital que pasaba por el lugar en ese momento.
Gracias a la rápida intervención, lograron retirar a ambas mujeres del zanjón sin que sufrieran heridas de consideración.
Reclamos por el estado del lugar
Tras el episodio, vecinos manifestaron su indignación por las condiciones del badén. Señalaron que el pavimento se encuentra cubierto de verdín y grasitud, producto del escurrimiento de agua cloacal que -según denunciaron- circula desde hace más de un año por un caño roto del otro lado de la avenida J. J. Bruno.
“Quienes pasan caminando se resbalan y en este caso pudo ser trágico. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Ninguna autoridad pasa por la zona. No ven lo que sucede”, expresó una vecina visiblemente molesta.
Los vecinos remarcaron que, además de la suciedad, el sector carece de barandas u otros elementos de seguridad que permitan a los peatones sostenerse al cruzar, lo que incrementa el riesgo de caídas.
Indicaron que la situación requiere una intervención urgente por parte de las áreas responsables, ya que se trata de un punto de tránsito habitual y el peligro es permanente, especialmente para personas mayores, niños y quienes circulan a pie en días de lluvia o humedad. (fuente 03442)