Suma de Voluntades lanzó la campaña de padrinos para llevar regalos a más de 400 chicos

REDACCIÓN ELONCE
Suma de Voluntades lanzó una nueva edición de su campaña de padrinos para Navidad, supo Elonce. Más de 400 niños y adolescentes escribieron su cartita a Papá Noel y esperan la colaboración de la comunidad para recibir un regalo personalizado y compartir la cena navideña.
Suma de Voluntades puso en marcha una nueva edición de su tradicional campaña de padrinos, una iniciativa solidaria que busca cumplir los deseos de más de 400 niños, niñas y adolescentes que participan durante todo el año de sus comedores, merenderos, talleres y recorridas nocturnas.
Al respecto, la presidenta de la ONG, Anabella Albornoz, explicó a Elonce que la propuesta se sostiene con la misma modalidad de años anteriores y que los chicos escribieron sus cartitas a Papá Noel con anticipación. Señaló que la propuesta apunta a que cada niño pueda recibir un regalo personalizado durante esta Navidad.
Cómo funciona la campaña de padrinos
Anabella detalló que las personas interesadas pueden colaborar mediante una transferencia económica, a través del alias padrinos.navidad, y que la organización se encarga de adquirir los regalos. Indicó que cada obsequio fue pensado según el deseo expresado por cada chico en su carta a Papá Noel.
Explicó que, en muchos casos, los niños piden elementos básicos como alimentos, útiles escolares o ropa, aunque desde la organización se trabaja para que puedan expresar un deseo propio vinculado a la Navidad. “Tratamos de poner el foco en el sueño del niño, más allá de la necesidad latente”, señaló en diálogo con Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.
Regalos personalizados y equidad
La referente de Suma de Voluntades recordó que, años atrás, la campaña se realizaba con donación directa de juguetes, pero que esa modalidad fue modificada para garantizar mayor equidad entre los niños. Indicó que se elaboró un catálogo de juguetes, pensado en base al conocimiento que los voluntarios tienen de cada niño, lo que permite equilibrar los regalos y asegurar que todos reciban un obsequio similar en valor.
Además, remarcó que la campaña trasciende lo material, ya que busca reforzar la ilusión, el acompañamiento y la presencia comunitaria. “Cada regalo va con su cartita, y eso para los chicos es muy importante”, expresó.
Colecta para la cena navideña
Además de los regalos, la organización realiza una colecta de productos para la cena de Navidad y Año Nuevo, destinada a las recorridas nocturnas y a las familias que asisten habitualmente a los espacios comunitarios de Suma de Voluntades. Se reciben donaciones de pan dulce, budines, turrones, garrapiñadas y otros alimentos típicos de la mesa navideña.
Anabella aclaró que no se reciben bebidas alcohólicas, debido a que muchas de las personas asistidas atraviesan situaciones vinculadas al consumo problemático.
Dónde y cómo colaborar
Las donaciones en productos pueden acercarse a la sede de la organización, ubicada en calle Bavio 367. También se habilitó la posibilidad de colaborar mediante transferencias, una opción pensada para quienes no contaban con tiempo para acercarse personalmente.
Desde Suma de Voluntades indicaron que la entrega de regalos se realizará el 25 de diciembre, de manera simultánea en los barrios donde la organización trabaja durante el año.
Un trabajo sostenido durante todo el año
La presidenta de la entidad solidaria destacó que la campaña navideña es una de las más significativas del año, tanto para los chicos como para los voluntarios. Recordó que la organización acompaña a las infancias y familias durante todo el año a través de apoyo escolar, actividades deportivas, talleres y asistencia en la vía pública.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de la comunidad y de los medios de comunicación, y remarcó que cada colaboración permite estar más cerca de cumplir el objetivo de llegar a todos los chicos con un regalo y una cena compartida.