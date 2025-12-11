La comisión vecinal de Bajada Grande pidió mayor seguridad en el barrio

Este jueves se llevó a cabo la reunión de la comisión vecinal de Bajada Grande donde manifestaron su pedido de reforzar la seguridad en la zona.

Gastón Battaglia, presidente de la comisión vecinal, afirmó: “El tema fundamental es la seguridad. La falta de presencia del vecino también no contribuye a la seguridad. En primer lugar, para el Ministerio de Seguridad y Justicia y el director general de la Departamental Paraná, necesitamos mayor presencia policial, móvil para los recorridos. La comisaría undécima hace su trabajo, pero recurso humano le está faltando. Cuenta con un solo móvil y eso imposibilita el control y prevención por la falta de movilidad. También hay trabajo en conjunto con la comisaría quinta”.

Foto: Elonce.

Otros de los temas tratados en la reunión fue la iluminación, donde aseguró que desde la comisión vecinal, en conjunto con la Municipalidad “se está trabajando en dar respuestas con respecto a la luz de la zona de Bajada Grande”.

“Nosotros estamos muy comprometidos de trabajar con la gestión municipal. Tenemos una red comunitaria de distintos actores sociales, donde se está trabajando y hemos debatido”, aclaró.