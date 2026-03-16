Habilitan plazo de reclamos en la recategorización de estatales entrerrianos

Tras un pedido de UPCN, el Gobierno provincial habilitará un período para que trabajadores estatales presenten reclamos vinculados al proceso de recategorización. Más de 4.300 empleados ya manifestaron su conformidad en esta primera etapa.
El proceso de recategorización de empleados estatales en Entre Ríos sumará un nuevo período para la presentación de reclamos, luego de un planteo realizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ante la Secretaría de Trabajo provincial.
La solicitud del gremio fue aceptada por las autoridades, que coincidieron en la necesidad de habilitar un plazo de al menos cinco días para que los trabajadores puedan realizar planteos vinculados a esta primera etapa del proceso.
Desde el sindicato indicaron que el objetivo es que aquellos empleados que consideran cumplir con los requisitos establecidos puedan solicitar la revisión de su situación. La medida apunta principalmente a quienes aseguran haber cumplido con las condiciones de antigüedad y capacitación, pero no fueron incluidos en los listados iniciales.
Cabe explicar que el viernes pasado finalizó -tras una prórroga solicitada por el gremio- el período para que los trabajadores notificados para recategorizar en la primera etapa expresaran su conformidad e incorporaran sus certificados de capacitación.
Ahora, a partir de un nuevo planteo realizado por UPCN, contarán con un tiempo para presentar reclamos. “Este plazo se dispuso para que los compañeros que entienden que cumplen los requisitos de antigüedad y realizaron la capacitación pero no fueron notificados, puedan solicitar que se subsanen los errores detectados”, explicó la entidad.
A partir de esa gestión también se estableció un procedimiento claro para elevar los reclamos, de acuerdo con lo estipulado en el Instructivo. “De esta forma buscamos evitar que se generen expedientes individuales por cada reclamo, lo que podría terminar demorando más de lo previsto todo el proceso”, señaló el sindicato y apuntó que las autoridades evalúan si estos planteos serán considerados dentro de esta primera etapa o en las posteriores.
“Uno de los mayores inconvenientes se registró con quienes detentan jefaturas, porque se encontraron registros inconsistentes y sin seguimiento, lo que puede afectar la cláusula que dispone que al trabajador le corresponde la categoría más beneficiosa”, informó luego.
“Este período para reclamar permitirá canalizar situaciones no previstas, interpretaciones que no hayan sido contempladas o posibles errores técnicos o administrativos en la conformación de los listados difundidos a través de la App Mi Trabajo – SIGAP”, remarcó.
Por otro lado, desde la Secretaría de Trabajo se comunicó a UPCN que hasta el momento un total de 4.334 trabajadores de la administración pública provincial dieron su conformidad para recategorizar.
Cabe señalar que el período de reclamos es el último tramo de la primera etapa de la Recategorización 2026, que incluye a trabajadores que cumplen con los requisitos de antigüedad -con fecha de corte al 30 de junio de 2025- y de capacitación -con cursos realizados entre el 1° de julio de 2022 y el 30 de noviembre de 2025.
Posteriormente habrá otras dos etapas para la recategorización: una incluirá a quienes realizaron capacitaciones durante diciembre, enero y febrero de este año; y la última, prevista para 2027, abarcará a quienes completen capacitaciones durante 2026.