El Norte Seguros lanzó nuevas coberturas automotor y beneficios para 2026

El gerente de la agencia Paraná de El Norte Seguros, Diego Vera, explicó las modificaciones que comenzaron a regir el 1° de marzo en el seguro automotor. La compañía incorporó nuevas coberturas, franquicias fijas y beneficios sin límites en prestaciones clave.
Las nuevas coberturas del seguro automotor de El Norte Seguros entraron en vigencia el 1° de marzo de 2026 con el objetivo de ampliar beneficios para los asegurados y brindar más herramientas comerciales a los productores asesores de seguros.
El gerente de la agencia Paraná de la compañía, Diego Vera, explicó que la actualización busca responder a las nuevas demandas del mercado asegurador y adaptarse al contexto económico actual.
“El mercado actual exige agilidad y coberturas que se adapten a la realidad económica de los asegurados. Nuestro objetivo es brindar herramientas que potencien la capacidad de venta del productor”, sostuvo.
En ese sentido, la empresa introdujo cambios en los límites de suscripción y sumó beneficios en distintas coberturas clave del seguro automotor.
Cambios en la cobertura Todo Riesgo
Uno de los principales cambios se vincula con la cobertura Todo Riesgo, uno de los segmentos más relevantes dentro del mercado automotor.
Según explicó Vera, la compañía trabaja con franquicias fijas, una modalidad que brinda mayor previsibilidad al asegurado al momento de afrontar un siniestro.
“Somos una de las pocas compañías que trabajan con franquicias fijas, lo cual brinda una previsibilidad absoluta y es muy fácil de entender para el asegurado”, afirmó.
Dentro de las novedades, se incorporó una nueva franquicia fija de 2.500.000 pesos para la cobertura “D”, ajustada a los valores actuales del mercado.
Además, se amplió el límite de suscripción para vehículos nuevos, que ahora contempla unidades del año en curso más diez años de antigüedad en todas las zonas.
También se extendió la posibilidad de renovar pólizas vigentes hasta cinco años posteriores al límite de suscripción, lo que permite mantener aseguradas unidades con mayor antigüedad.
Mega Cobertura con beneficios sin límites
Otra de las innovaciones se encuentra en el adicional denominado “Mega Cobertura”, que se incorpora automáticamente en las pólizas más completas.
En este caso, la empresa eliminó los límites de suma asegurada en varios adicionales muy valorados por los asegurados.
Entre ellos se encuentran coberturas por rotura de cristales laterales, parabrisas, cerraduras, daños por granizo, cristales de techo e incluso inundaciones.
Además, la compañía destacó que el seguro también ofrece protección por robo de ruedas sin límite de cantidad de eventos ni de ruedas por siniestro durante la vigencia de la póliza.
Para los productores asesores de seguros, estas mejoras representan una herramienta comercial importante.
“Para el productor, esto se traduce en potencial de venta y tranquilidad absoluta ante el siniestro”, explicó el gerente.
Ampliación de límites en responsabilidad civil
En el área de responsabilidad civil, El Norte Seguros también incorporó nuevas alternativas de cobertura.
La compañía ya ofrecía opciones de ampliación de límites del 25% y 50% respecto de los montos establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Ahora se sumó la posibilidad de ampliar el límite hasta el 100% del valor base de la responsabilidad civil voluntaria para automóviles, camionetas, motos y camiones.
Según Vera, esta decisión responde a la evolución de los montos reclamados en litigios judiciales vinculados a accidentes de tránsito.
“Hoy vemos que los límites establecidos por la SSN suelen quedar muy por debajo de los importes reclamados en los juicios, dejando al asegurado en una situación de vulnerabilidad patrimonial”, explicó.
Nuevos planes de asistencia al vehículo
Las modificaciones también incluyen mejoras en el servicio de asistencia al vehículo.
La empresa amplió los planes disponibles, que ahora ofrecen coberturas de asistencia desde 100 kilómetros hasta 800 kilómetros.
Cada plan incluye distintos niveles de servicios y cantidad de asistencias durante la vigencia de la póliza.
Entre las prestaciones se destacan el auto sustituto, cambio de neumáticos, abastecimiento de combustible, continuidad del viaje, asistencia en países limítrofes y gastos de alojamiento.
También se incorporan servicios como asesoría legal, traslado de conductor y cobertura de peajes en determinados casos.
Tecnología para agilizar la emisión de pólizas
Finalmente, la empresa destacó las mejoras tecnológicas implementadas para facilitar el trabajo de los productores asesores.
El Norte Seguros cuenta con un cotizador automotor digital desarrollado por su empresa tecnológica Xiku, integrado al Portal de Productores.
La herramienta permite realizar cotizaciones y emitir solicitudes de seguro de forma rápida e intuitiva.
Además, la compañía dispone de un sistema de emisión exprés, que permite obtener la póliza de manera inmediata una vez completado el proceso.
“El productor no solo vende una cobertura excelente, sino que ofrece una experiencia de servicio inmediata y sin fricciones”, afirmó Vera.
Contacto para productores interesados
Desde la compañía indicaron que los productores interesados en conocer más detalles sobre las nuevas coberturas pueden comunicarse con el equipo comercial de El Norte Seguros.
También se puede contactar a la Casa Central al (03564) 47-5700 o acercarse a cualquiera de las trece agencias de la empresa.
Asimismo, la información completa se encuentra disponible en el sitio web www.elnorte.com.ar y en las redes sociales oficiales de la compañía.