Defensa Civil trabaja tras la tormenta en Paraná: árboles caídos, daños materiales y alerta vigente

Luego de la fuerte tormenta que azotó Paraná en horas de la tarde de este jueves, Defensa Civil continúa trabajando para mitigar los daños y asegurar la seguridad en la ciudad. La tormenta dejó calles anegadas, árboles caídos y afectó parte del sistema de bicicletas públicas Bicivía. La alerta meteorológica amarilla sigue vigente, especialmente en la zona sur de la provincia, y se espera la posibilidad de nuevas lluvias durante el fin de semana.

El director de Defensa Civil de la Municipalidad de Paraná, Lucas García, detalló que la tormenta duró unos 20 minutos, pero fue lo suficientemente fuerte como para generar importantes inconvenientes. “Vimos calles inundadas en la ciudad. Ahora, estamos trabajando en la remoción de árboles caídos y en otras reparaciones”, indicó García.

Árboles caídos y daños al sistema de bicicletas públicas

Una de las consecuencias más graves de la tormenta fue la caída de árboles. En Avenida Ramírez y Saraví, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la vía pública, afectando tanto el tráfico vehicular como el sistema de bicicletas públicas. Dos bicicletas del Sistema Municipal de Bicicletas, que forman parte de la Bicivía y la red de ciclovías, fueron dañadas por la caída del árbol. Además, otras zonas de la ciudad, como en Avenida Blas Parera, también reportaron caídas de árboles debido a las fuertes ráfagas de viento.

Defensa Civil trabaja tras la Tormenta en Paraná

“Los vientos fueron tan intensos y rápidos que derribaron árboles. Cayeron 20 mm. de agua”, detalló García.

Pronóstico y precauciones para los próximos días

El clima ya comenzó a mejorar, y las lluvias cesaron casi por completo, aunque el alerta sigue vigente debido a la inestabilidad de la situación. Según el pronóstico, no se esperan lluvias para el resto de la tarde, pero el Servicio Meteorológico Nacional prevé la posibilidad de tormentas para el domingo. "Aunque la tormenta pasó, las condiciones siguen siendo inestables. Mañana las temperaturas seguirán siendo similares a las de los últimos días, pero para el fin de semana se espera la reaparición de lluvias", comentó García.

Los equipos continúan trabajando para asegurar que las calles estén despejadas.