La canasta básica aumentó 3,6%: una familia necesitó más de $1.250.000 para no ser pobre

En paralelo a la inflación del penúltimo mes del año, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de la inflación general de noviembre.
La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 3,6% en noviembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.257.329 para no ser pobre, según el INDEC.
Este indicador acumuló un alza de 25,5% en los últimos 12 meses y de 22,7% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de la inflación general de noviembre, que fue de 2,5%.
En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 4,1% el mes pasado. Así, el dato superó a la inflación general del mismo período que fue de 2,5% y a la suba de los alimentos (fundamentales en esta canasta), que fue de 2,8%.
Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en noviembre
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC señaló:
-Una persona necesitó de $406.903 para no estar bajo la línea de pobreza.
-Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $1.000.980 en noviembre para no ser pobre.
-Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.257.329.
-Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.332.433.
Cuánto fue el ingreso mínimo para evitar estar bajo la línea de indigencia
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:
Una persona requirió de $183.289
Una familia de tres integrantes necesitó $450.892
Los hogares con cuatro personas necesitaron $566.364.
Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $595.691.