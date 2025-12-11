La canasta básica aumentó 3,6%: una familia necesitó más de $1.250.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 3,6% en noviembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.257.329 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 25,5% en los últimos 12 meses y de 22,7% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de la inflación general de noviembre, que fue de 2,5%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 4,1% el mes pasado. Así, el dato superó a la inflación general del mismo período que fue de 2,5% y a la suba de los alimentos (fundamentales en esta canasta), que fue de 2,8%.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en noviembre

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el INDEC señaló:

-Una persona necesitó de $406.903 para no estar bajo la línea de pobreza.

-Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $1.000.980 en noviembre para no ser pobre.

-Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.257.329.

-Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.332.433.

Cuánto fue el ingreso mínimo para evitar estar bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en noviembre fueron:

Una persona requirió de $183.289

Una familia de tres integrantes necesitó $450.892

Los hogares con cuatro personas necesitaron $566.364.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $595.691.