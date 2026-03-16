Comenzó el pago de la Ayuda Escolar Anual: el requisito para cobrar los $85.000 por hijo

La Ayuda Escolar Anual de ANSES comenzó a pagarse la semana pasada con un monto garantizado de $85.000 por cada hijo escolarizado.

El beneficio está dirigido a familias que perciben Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignaciones Familiares (SUAF) y tiene como objetivo acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo, como útiles, guardapolvos y materiales escolares.

En muchos casos el pago se deposita automáticamente en la cuenta donde el beneficiario ya cobra sus asignaciones. Pero se cumplir con un requisito fundamental para mantener el beneficio.

Para recibir la Ayuda Escolar ANSES 2026 es necesario presentar el Certificado Escolar, correspondiente al formulario PS 2.68, que se obtiene al ingresar a la plataforma Mi ANSES.

Este documento debe ser completado por la institución educativa y luego cargado de manera online en la plataforma.

Quienes ya habían presentado el certificado el año pasado suelen recibir el pago automático en marzo. No obstante, todos los beneficiarios deben actualizar la documentación correspondiente al ciclo lectivo actual.

Si el certificado no se presentó antes de la liquidación de marzo, el pago no se pierde; pero se acreditará recién entre 60 y 90 días después de cargar el formulario.

Plazos

El plazo para presentar el certificado correspondiente a la Ayuda Escolar ANSES 2026 se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

De todos modos, quienes realicen el trámite más tarde deberán esperar a que el sistema procese el documento para que el pago se habilite. Por esa razón, muchos beneficiarios intentan completar el trámite durante los primeros meses del año.

El monto mínimo confirmado para la Ayuda Escolar ANSES 2026 es de $85.000 por hijo.

Este valor surge del sistema de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ajusta periódicamente las asignaciones y se aplica un refuerzo para garantizar que ningún beneficiario cobre menos de ese monto mínimo.

Debido a este mecanismo, quienes reciban el pago más adelante podrían percibir un monto diferente si se registran nuevas actualizaciones en el cálculo.

Qué ingresos permiten cobrar la ayuda escolar

En el caso de las familias que reciben asignaciones mediante el sistema SUAF, existen límites de ingresos que determinan el acceso al beneficio.

Actualmente los topes son un ingreso familiar total de $5.445.190 y un ingreso individual máximo de $2.722.595.

Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual establecido, el beneficio no se otorga.

En cambio, quienes reciben AUH no tienen límite de ingresos para acceder a la Ayuda Escolar ANSES 2026.

Cobro de la Ayuda Escolar

El pago se realiza junto con el calendario habitual de asignaciones que se realiza según la terminación del DNI, pero comenzó a abonarse, en algunos casos el 9 de marzo.

Cronograma