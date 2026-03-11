Ayuda Escolar Anual de ANSES: quiénes no la cobrarán en marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció el inicio del pago de la Ayuda Escolar Anual de ANSES, un beneficio económico que se entrega una vez al año para ayudar a las familias con los gastos del comienzo de clases.

El pago está dirigido principalmente a quienes cobran asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo, aunque no todos los beneficiarios del sistema pueden acceder. El organismo estableció una serie de requisitos que deben cumplirse para recibir el dinero durante 2026.

Quiénes no cobrarán la Ayuda Escolar en marzo

De acuerdo con la información oficial de la ANSES, algunos titulares quedan excluidos del pago de la ayuda escolar. Entre ellos se encuentran quienes perciben Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos, ya que esta prestación no está incluida dentro de los beneficios que reciben el pago adicional por escolaridad.

Además, otro motivo frecuente por el que se puede perder el cobro es no haber presentado el certificado de alumno regular del estudiante. Este documento es obligatorio para confirmar que el niño o adolescente asiste a una institución educativa.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con determinadas condiciones establecidas por el organismo previsional.

Los requisitos principales son:

Percibir la Asignación Familiar por Hijo o la Asignación por Hijo con Discapacidad.

Tener hijos desde los 45 días de vida hasta los 18 años.

Acreditar que el menor asiste a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Este beneficio se otorga una sola vez por año y busca aliviar parte de los gastos vinculados con el inicio del ciclo lectivo.

Cuánto se cobra en 2026

Para este año, el monto de la Ayuda Escolar Anual de ANSES fue fijado en 85.000 pesos por hijo para la mayoría de los beneficiarios. En algunas regiones consideradas zonas desfavorables el valor puede ser mayor.

El organismo aclaró además que el beneficio consiste únicamente en un pago económico y no incluye la entrega de útiles escolares, mochilas ni otros materiales.

Cuándo se paga la Ayuda Escolar 2026

El pago comenzó el 9 de marzo junto con el calendario habitual de asignaciones.

El cronograma para marzo se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

En algunos casos, el cobro también puede acreditarse en abril si la documentación fue presentada más tarde.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar

El trámite se realiza a través de la plataforma Mi ANSES y requiere cargar el certificado escolar firmado por la institución educativa.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos”.

Seleccionar la opción “Presentar certificado escolar”.

Descargar el formulario y llevarlo a la escuela para que sea firmado.

Subir la foto o el archivo escaneado del documento firmado.

Para el ciclo lectivo 2026, la fecha límite para presentar el certificado escolar fue el 31 de diciembre de 2025, requisito clave para asegurar el cobro del beneficio.