ANSES pagará más de $462.000 en marzo: quiénes pueden cobrar el beneficio

La ANSES anunció que durante el mes de marzo se activará el pago de $462.845 para un grupo específico de beneficiarios en Argentina. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, una prestación destinada a acompañar económicamente a las familias que atraviesan el proceso legal de adopción de un hijo o hija.

Este beneficio forma parte de las asignaciones de pago único que otorga el organismo previsional, junto con las prestaciones por nacimiento y por matrimonio. En el caso de la adopción, el monto actualizado se fijó en $462.845 luego de la última actualización realizada a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde el organismo indicaron que este pago puede solicitarse una vez que se haya dictado la sentencia judicial de adopción y dentro de un plazo determinado, lo que permite a las familias contar con un apoyo económico en una etapa clave del proceso.

Quiénes pueden cobrar el beneficio de ANSES

La prestación está destinada a diferentes grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social. Según informó la ANSES, podrán solicitar la asignación aquellas personas que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Entre los grupos habilitados para acceder al beneficio se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores rurales y los trabajadores temporarios o de temporada. También pueden solicitar la asignación quienes perciban pagos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Foto: Archivo Elonce.

Asimismo, el beneficio alcanza a quienes cobren la Prestación por Desempleo y a los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. En algunos casos también podrán acceder quienes reciban o hayan recibido la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo.

Requisitos para solicitar la asignación

Para poder acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la normativa vigente. Uno de los puntos principales es que el trámite debe realizarse dentro de un plazo específico tras la sentencia judicial.

En el caso de la adopción, la solicitud puede presentarse desde los dos meses y hasta los dos años posteriores a la sentencia que formaliza el proceso. Este plazo busca garantizar que las familias puedan gestionar el beneficio sin inconvenientes administrativos.

Foto: Archivo Elonce.

Además, en el caso de quienes reciben asignaciones como la AUH o la Asignación por Embarazo, se exige haber tenido derecho al cobro de alguna de esas prestaciones durante el mes en que ocurrió el nacimiento o la adopción, informó el organismo.

Cuándo se paga el beneficio en marzo

La ANSES también informó cómo será el cronograma de pagos correspondiente al mes de marzo para quienes tengan aprobado el beneficio. Las fechas dependerán del momento en que haya sido autorizada la solicitud.

Para los casos aprobados en la primera parte del mes, el pago se realizará desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril. En tanto, quienes tengan la aprobación en la segunda quincena podrán cobrar desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril.