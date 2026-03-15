Se termina el plazo para presentar la Libreta AUH 2025: hasta cuándo hay tiempo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que se termina el plazo para presentar la Libreta de la AUH correspondiente al año 2025. Este trámite es obligatorio para las familias que perciben la prestación y resulta fundamental para poder cobrar el 20% del beneficio que el organismo retiene mensualmente.

El organismo informó que el plazo fue extendido hasta el 31 de marzo de 2026. La medida busca brindar más tiempo a los titulares de la AUH que aún no completaron el trámite y permitirles acceder al dinero acumulado durante el año anterior.

Sin la presentación de este documento, los beneficiarios no pueden cobrar el monto retenido ni acceder a algunos beneficios adicionales vinculados a la prestación.

Cómo presentar la Libreta de la AUH

El trámite de la Libreta AUH puede realizarse de manera online a través de la plataforma mi ANSES o mediante la aplicación oficial del organismo. También existe la posibilidad de hacerlo de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social sin turno previo, en caso de que el titular tenga dificultades para completarlo por internet.

La Libreta AUH es un formulario que deben presentar todos los años quienes reciben la asignación para acreditar que los niños y adolescentes a cargo cumplen con ciertos requisitos vinculados con la educación y la salud.

Entre los datos que deben certificarse figuran:

Asistencia escolar durante el ciclo lectivo.

Controles médicos obligatorios.

Calendario de vacunación actualizado.

Este control permite al Estado verificar que los menores reciben atención médica y continúan sus estudios, condiciones necesarias para mantener el beneficio.

El cobro del 20% retenido

La presentación de la Libreta AUH habilita el cobro del 20% de la asignación que ANSES retiene cada mes. Ese porcentaje se acumula durante todo el año y se paga una vez que el titular completa correctamente el trámite.

En muchos casos, este pago representa un ingreso importante para las familias beneficiarias, ya que el monto acumulado puede ser significativo según la cantidad de hijos a cargo.

Además, la presentación del documento también es un requisito para acceder a otras prestaciones vinculadas con la AUH, como la Ayuda Escolar Anual que se paga al inicio de cada ciclo lectivo.

Montos actualizados de la asignación

La AUH se actualiza periódicamente mediante la fórmula de movilidad vinculada a la inflación. Desde marzo de 2026, el monto general de la prestación ronda los 132.000 pesos por hijo.

Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social deposita mensualmente el 80% del total, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se presenta la Libreta AUH.

Este sistema busca incentivar que las familias cumplan con los controles sanitarios y educativos de los menores. En el caso de hijos con discapacidad, el monto de la asignación es mayor, aunque se mantiene el mismo esquema de pago con retención parcial hasta completar el trámite correspondiente.