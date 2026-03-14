ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar correspondientes a marzo de 2026. El programa, que forma parte de las políticas de asistencia alimentaria del Estado, continúa siendo una herramienta clave para las familias que perciben asignaciones sociales y necesitan reforzar sus ingresos frente al aumento del costo de vida.

Según informó el organismo, los valores del beneficio se mantienen sin modificaciones respecto a los meses anteriores. Esto se debe a que el subsidio no está vinculado al sistema de movilidad previsional, sino que depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional.

Los pagos de este complemento se acreditan de manera automática junto con la prestación principal que percibe cada beneficiario, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para acceder al dinero.

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar

El programa está destinado a sectores específicos de la población que reciben asistencia social. Entre los beneficiarios se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad.

También acceden al beneficio las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación. Además, el programa incluye a titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos que tengan menores de edad o hijos con discapacidad a cargo.

Foto: Archivo Elonce.

La asignación de la ayuda se realiza de forma automática mediante un cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, que verifica los datos de los beneficiarios y determina si corresponde otorgar el complemento alimentario.

Cuáles son los montos vigentes en marzo de 2026

Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos que tenga cada familia y se depositan en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal.

Para marzo de 2026, los valores confirmados son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo.

$81.936 para hogares con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

El dinero aparece detallado como un concepto separado en el recibo de cobro y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos. Además, no está sujeto a retenciones ni descuentos.

Foto: Archivo Elonce.

Cuánto se cobra al sumar AUH y Tarjeta Alimentar

En marzo de 2026, el monto total de la Asignación Universal por Hijo asciende a $132.814 por cada menor. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de ese valor, por lo que el pago mensual directo es de $106.251,20.

Ese porcentaje retenido se acumula durante el año y se paga una vez que los titulares presentan la libreta que acredita los controles de salud y la asistencia escolar de los niños.

Al sumar la AUH con los montos de la Tarjeta Alimentar, las familias perciben ingresos mayores. De esta manera, quienes tienen un hijo reciben $158.501,20 mensuales; las familias con dos hijos alcanzan $294.438,40; mientras que los hogares con tres hijos o más perciben $426.815,60.

A estos ingresos se pueden agregar otros beneficios como la Ayuda Escolar Anual 2026, que asciende a $85.000, y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta tres años y que actualmente alcanza los $50.096. Estos programas buscan fortalecer la alimentación y el bienestar de los sectores más vulnerables.