Bono de ANSES para jubilados: cómo funcionará el refuerzo desde el 20 de marzo

El bono de ANSES para jubilados comenzará a aplicarse con una nueva modalidad a partir del 20 de marzo, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo implementará un sistema de refuerzo variable que dependerá directamente del haber mensual que perciba cada jubilado o pensionado.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, el esquema establece que quienes perciban montos superiores a la jubilación mínima recibirán un refuerzo menor. Es decir, el bono se irá reduciendo de manera progresiva a medida que el ingreso mensual del beneficiario sea más alto.

La medida forma parte de la política de refuerzos implementada para acompañar los haberes previsionales en un contexto económico complejo. De esta manera, el objetivo principal es priorizar a los jubilados que cuentan con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Cómo será el nuevo esquema de refuerzo

Según se explicó, el nuevo sistema funcionará con un mecanismo escalonado que ajustará el monto del bono según el nivel de ingresos de cada jubilado. En este esquema, el refuerzo se reducirá gradualmente hasta desaparecer cuando el haber supere el límite establecido para acceder al beneficio.

En cambio, quienes cobran la jubilación mínima continuarán recibiendo el bono completo, que se mantiene en $70.000. Este monto seguirá funcionando como el refuerzo máximo dentro del esquema diseñado por el organismo previsional.

Foto: Archivo Elonce.

Con la aplicación de este bono, los jubilados que perciben el haber mínimo alcanzarán en marzo un ingreso total de $439.600,88. Ese valor será utilizado como referencia para determinar qué beneficiarios accederán al refuerzo completo y quiénes recibirán una suma menor.

Cuánto aumentó la jubilación mínima en marzo

En paralelo a la implementación del refuerzo, el sistema previsional registró una actualización en los haberes jubilatorios. La jubilación mínima tuvo un incremento del 2,88% correspondiente al mes de marzo.

Este aumento se calculó en base al índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el marco del mecanismo de movilidad que ajusta periódicamente las prestaciones previsionales.

Foto: Archivo Elonce.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $369.600,88. A ese monto se suma el bono de ANSES para jubilados en los casos que corresponda, lo que permite elevar el ingreso final de quienes perciben los haberes más bajos.

Un refuerzo focalizado en los ingresos más bajos

El nuevo esquema del bono de ANSES para jubilados busca focalizar el refuerzo en los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional. Por este motivo, el monto se mantiene completo para quienes cobran la mínima y se reduce progresivamente en los casos de haberes más altos.

Desde el organismo previsional señalaron que este tipo de medidas apunta a sostener el poder adquisitivo de los jubilados que se encuentran en una situación más vulnerable frente al aumento del costo de vida.

De cara a los próximos meses, la continuidad de estos refuerzos dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno nacional en función de la evolución de la inflación y de la situación económica general. Mientras tanto, el pago del bono comenzará a aplicarse desde el 20 de marzo junto con el cronograma habitual de pagos del organismo.