Emotivo homenaje a la árbitra María Alejandra Grasmuck en el inicio del torneo femenino de básquet en Paraná

La comunidad del básquet de Paraná vivió un momento cargado de emoción durante el inicio del torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, que lleva el nombre de la árbitra María Alejandra Grasmuck, fallecida el pasado 1° de marzo.

El homenaje se realizó en el Club Atlético Estudiantes de Paraná, en el marco de la primera fecha del campeonato, donde también se produjo el debut del Club Quique en la competencia femenina.

Familiares, dirigentes, árbitros y jugadores participaron del reconocimiento, acompañando a los padres de la joven árbitra, Graciela e Ismael, y a su pequeño hijo, Ezequiel.

“Sembró una estela de amor”

Durante el homenaje, la madre de Alejandra recordó el compromiso y la pasión que su hija tenía por el básquet.

“Yo ahora en estos días me he dado cuenta lo que realmente ha sido mi hija, lo que ha sembrado: una estela de amor. En todos lados hablan maravillas de ella”, expresó emocionada.

Según relató, la pasión por el deporte comenzó en el entorno familiar.

“A mí siempre me gustó hacer deporte. De grande me volqué al básquet y casi todas mis hijas jugaron, pero la que más se dedicó fue Alejandra”, contó.

La joven se desempeñó primero como jugadora en clubes como Palermo y Quique, y luego en Estudiantes, antes de dedicarse de lleno al arbitraje, actividad que se convirtió en su verdadera vocación.

Un reconocimiento del básquet paranaense

Desde la organización del torneo explicaron que la decisión de nombrar el campeonato en honor a Alejandra había sido aprobada por todos los clubes del básquet femenino de la ciudad.

“Habíamos pensado en el torneo con el nombre de Alejandra cuando ella aún estaba con nosotros, como una manera de darle fuerza para que siguiera luchando”, explicó la dirigente Estela Ramos.

El dirigente Gabriel Maimino también destacó el impacto que dejó la árbitra dentro del ambiente deportivo. “Para nosotros era un ángel. La queríamos mucho y admirábamos la actitud con la que enfrentaba su enfermedad”, señaló.

Un legado que continúa

El reconocimiento también incluyó la presencia del hijo de Alejandra, quien actualmente juega al básquet en la categoría U11 del Club Quique, continuando el vínculo familiar con el deporte.

Entre flores, aplausos y palabras de recuerdo, el básquet femenino de Paraná dio inicio a su temporada recordando a una figura muy querida dentro de la disciplina.

El torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino llevará su nombre como homenaje permanente a quien dejó una huella profunda en la comunidad deportiva local.