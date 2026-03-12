Franco Pividori: el campeón que volvió a Paraná para liderar el nuevo Olimpia

REDACCIÓN ELONCE
El basquetbolista Franco Pividori volvió a Paraná tras consagrarse campeón provincial con Ferro de San Salvador y ahora afronta un nuevo desafío con Olimpia. En una entrevista repasó su carrera, su presente como jugador, entrenador y abogado, y reflexionó sobre el crecimiento del básquet.
El nombre de Franco Pividori volvió a resonar con fuerza en el básquet paranaense. Tras consagrarse campeón provincial con Ferro de San Salvador y luego de casi dos años fuera de la ciudad, el jugador decidió regresar a Paraná para sumarse a Olimpia y afrontar una nueva etapa tanto dentro como fuera de la cancha.
Durante una entrevista en el programa deportivo, Pividori compartió sus sensaciones por este nuevo desafío y por el arranque positivo del equipo. Olimpia debutó con una victoria importante ante Estudiantes, un rival de peso dentro del torneo. El propio jugador valoró el rendimiento colectivo y el significado del triunfo en el inicio de la competencia.
“Siempre hay que mantener la humildad y los pies sobre la tierra”, expresó el basquetbolista, quien fue destacado como uno de los refuerzos del plantel. A pesar del reconocimiento, eligió mantener un perfil bajo y remarcar el esfuerzo colectivo del equipo en este nuevo proyecto deportivo.
Olimpia, historia y renovación
El regreso de Franco Pividori coincide con un proceso de renovación dentro de Olimpia, un club con una larga tradición en el básquet de Paraná. La institución busca recuperar protagonismo en el ámbito local y provincial apostando a una base de jugadores formados en el club combinada con incorporaciones de experiencia.
Pividori destacó la importancia de ese proyecto y el valor que tiene el club dentro de la historia del deporte en la ciudad. “Olimpia es básquet”, afirmó al describir el ambiente que se respira dentro de la institución y el peso que tiene la disciplina en la identidad del club.
En ese sentido, el jugador explicó que la apuesta de los dirigentes no se limita únicamente al rendimiento del primer equipo. También busca fortalecer el vínculo entre la primera división y las categorías formativas para que los jóvenes encuentren modelos a seguir dentro de la cancha.
Jugador, entrenador y abogado
Además de su rol como jugador, Franco Pividori también desarrolla otras actividades vinculadas al deporte y a su vida profesional. Actualmente trabaja como abogado y al mismo tiempo se desempeña como entrenador de categorías formativas dentro del club.
El propio Pividori detalló cómo es su rutina diaria combinando sus diferentes responsabilidades. “Mi día es levantarme temprano, ir al estudio, y después ya la tarde empieza todo el trabajo de jugador y profe”, contó durante la entrevista.
En el club, el basquetbolista está a cargo de las categorías U13 y U15, un rol que disfruta especialmente porque le permite transmitir valores y conocimientos a los más chicos. “Nos divertimos mucho con los chicos”, explicó al referirse a la experiencia de trabajar con jóvenes jugadores.
El recuerdo del título con Ferro
Antes de su regreso a Paraná, Franco Pividori fue protagonista de un logro histórico con Ferro de San Salvador. El equipo logró quedarse con el campeonato provincial luego de una campaña memorable que quedó marcada en la memoria de los hinchas de esa ciudad.
El jugador recordó con emoción la dimensión que tuvo ese título para la comunidad. San Salvador es una ciudad pequeña dentro de la provincia, por lo que el logro deportivo adquirió un valor simbólico muy fuerte para sus habitantes.
“Ustedes siempre van a ser como héroes acá en la ciudad”, recordó Pividori que les decían los vecinos tras la consagración. Para el basquetbolista, ese reconocimiento fue uno de los momentos más significativos de su carrera.
El valor del esfuerzo colectivo
La final del torneo también dejó recuerdos intensos por el nivel de competencia y la presión de los partidos decisivos. El jugador explicó que el equipo logró imponerse gracias a la fortaleza mental y al compromiso colectivo.
En ese contexto, destacó el significado de enfrentar partidos difíciles como visitante y mantener la concentración en el plan de juego. Para Pividori, ese tipo de situaciones es donde se demuestra el verdadero carácter de un equipo.
“Para mí tener huevo es ir y jugar en una cancha como la de Urquiza, con un público bastante vehemente, y salir a jugar al básquet respetando tu plan de juego”, afirmó al recordar uno de los momentos más exigentes de aquella serie.
Paraná, una ciudad que enamora
El regreso de Franco Pividori también estuvo motivado por razones personales. Después de casi dos años fuera de la ciudad, el jugador decidió volver para desarrollar su carrera profesional y continuar vinculado al básquet local.
Durante la entrevista destacó las cualidades de Paraná y el motivo por el cual muchos deportistas que llegan a jugar terminan quedándose a vivir en la ciudad. Para él, se trata de un lugar con una calidad de vida difícil de encontrar en otros puntos del país. “Paraná es una ciudad hermosa. El que viene a Paraná se enamora”, aseguró el basquetbolista en diálogo con El Once Deportivo, que se emite por Elonce Radio & Streaming 98.7.
Con esa convicción y con la experiencia acumulada en los últimos años, Franco Pividori afronta una nueva etapa en su carrera. Entre la competencia con Olimpia, el trabajo con las divisiones formativas y su actividad profesional como abogado, el jugador se posiciona como una de las voces protagonistas del básquet paranaense actual.