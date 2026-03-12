Reforma previsional, déficit y futuro del 82%: “La ley merece ser actualizada”, afirmó el presidente de la Caja

Reforma previsional. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos enfrenta un déficit histórico que supera los 60.000 millones de pesos, lo que ha generado debate sobre la necesidad de una reforma previsional. El presidente del organismo, Gastón Bagnat, aseguró que el proyecto busca garantizar la sustentabilidad del sistema y “defender el 82% del bruto para los actuales y futuros jubilados, luego de décadas sin ajustes profundos”.

“Estamos totalmente convencidos de que, después de 30 años, una ley tan importante merece ser actualizada”, afirmó a Elonce.

Consultado sobre si es posible sostener un sistema que gasta más de lo que recauda, Bagnat subrayó: “Lo peor que nos puede pasar hoy es no tomar medidas”. La ley vigente obliga al Tesoro provincial a cubrir ese déficit, que se ha ido acumulando.

Según la autoridad, actualmente conviven jubilaciones muy altas con un sistema deficitario que se ha distorsionado con el paso de los años. “Hay más de 90 escalafones. La caja refleja el 82% de los que cobran los activos. Es toda una serie de innumerables eventos que agregan peso adicional sobre la estructura del sistema previsional”, indicó.

Un proceso de consenso histórico

Bagnat destacó que desde hace dos años se viene dialogando con sindicatos y distintos sectores. “Mostrando los números, buscando caminos viables en común. Todo lo que le hemos transmitido oralmente se va a formalizar en estos días en un papel que iniciará el proceso de consenso antes de la presentación del proyecto”, adelantó.

Sobre por qué nunca se había hecho una reforma profunda, el funcionario señaló: “El resultado de una reforma no lo capitaliza la gestión que la realiza. Hay un alto costo político, y por eso se pospone para la siguiente gestión”.

Hoy, la expectativa es que se avance en la última ventana para “defender el 82% del bruto”: “Contrariamente a lo que algún trabajador pueda pensar que es perjudicarlo, es beneficiarlo y pensar en su futuro. Hay más de 120.000 trabajadores que en algún momento se van a jubilar”.

El futuro del sistema y la presentación del proyecto

Bagnat recordó los pasos tomados para ordenar la Caja en los últimos años: “Recibimos un sistema en emergencia con muchos incrementos atrasados. Pudimos jubilar felizmente a 7.000 personas, trasladar los incrementos atrasados y cumplir con retroactivos gracias a la auditoría y transparencia”.

Avanza el análisis de la Reforma Previsional en Entre Ríos-ELONCE-12/03/2026

El anteproyecto de reforma previsional ya se presentó a legisladores y sindicatos. “Todos están avisados y recibirán formalmente la información por escrito para confirmar que la línea de trabajo viene por ese lado. Esperamos que todos opinen, nos hagan propuestas, ojalá superadoras. Se trata de aceptar este desafío histórico, explicó.

Se espera que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados a fines de este mes o comienzos de abril. Bagnat aclaró: “No me animo a poner una fecha exacta ni qué cámara será la de inicio, pero estamos en la etapa final, trabajando y respetando los pasos que invitan al consenso y al diálogo”.